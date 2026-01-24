Dalle scuole di Empoli nasce il progetto per piazza Don Minzoni

Il Comune di Empoli lancia un nuovo progetto di partecipazione per ripensare piazza Don Minzoni, la piazza antistante la stazione ferroviaria.

Come ti vorrei! Sogni, desideri e idee delle bambine e dei bambini per una nuova Piazza Don Minzoni ha l'obiettivo di realizzare una base di progetto per il rifacimento della piazza, partendo dai più giovani. Infatti saranno coinvolte 10 classi quinte delle scuole primarie di Empoli, pubbliche e paritarie, e due classi del liceo artistico 'Virgilio' indirizzo Architettura e Ambiente.

Con 'Come ti vorrei!' il progetto di trasformazione della piazza diventa un'occasione educativa e culturale per riflettere sugli spazi pubblici della nostra città e un modo per approcciarsi alla partecipazione sin da giovani.

LE DICHIARAZIONI

Il sindaco di Empoli ha affermato che piazza Don Minzoni è una delle piazze su cui l'amministrazione comunale ha a disposizione fondi e progettualità per ripensarla già nell'anno in corso, assieme a piazza Matteotti. Per questo, spiega ancora, l'idea che abbiamo abbracciato assieme all'assessora alla Scuola è quella di lavorare su un progetto che partisse dal basso, dai più giovani, mantenendo ovviamente alcuni punti fermi come gli alberi e le aree a verde. Il resto sarà a disposizione dell'immaginazione dei più piccoli e nell'abilità dei ragazzi più grandi, così che possano aiutarci nel realizzare un progetto veramente innovativo per una delle porte d'accesso della nostra città (si affaccia infatti sul terzo scalo ferroviario per numero di passeggeri della nostra regione)

IL PROGETTO

Le 10 classi andranno a fare un sopralluogo sulla piazza per vedere lo stato attuale e immaginare una nuova configurazione dell'area. Idee, racconti, parole e suggestioni diventano così strumenti per realizzare su carta il disegno della nuova piazza. Saranno ammessi anche i plastici per dare maggiori possibilità di espressione alle classi.

Una volta realizzati, tutti gli elaborati saranno valutati da una commissione di esperti e solo uno verrà scelto per proseguire in un secondo step, quello del rendering realizzato dalle studentesse e dagli studenti delle scuole superiori per dare ancora più corpo alla visione dei più piccoli.

Nel mese di maggio sarà svelato l'elaborato vincitore dei più piccoli e il conseguente progetto architettonico realizzato dai liceali. Tutti gli elaborati verranno esposti in una mostra pubblica a Palazzo Leggenda entro la fine dell'anno scolastico, per restituire alla cittadinanza il lavoro svolto e valorizzare il contributo dei più piccoli.

L’amministrazione comunale si prenderà la responsabilità della realizzazione materiale del progetto, garantendo che l’idea dei bambini diventi concreta e fruibile da tutta la comunità e trovi sbocco nel progetto esecutivo.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa