Spaccio nel centro di Livorno, 26enne tenta la fuga ma viene arrestato

Un controllo mirato contro lo spaccio di droga si è trasformato in un arresto nel cuore di Livorno, dove i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Livorno hanno fermato un giovane di 26 anni, di origine tunisina e senza fissa dimora, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’intervento è avvenuto nel corso di un servizio predisposto con personale anche in abiti civili. Il giovane è stato notato in via Marradi mentre si aggirava senza una meta precisa, attirando l’attenzione dei militari. Alla vista dei carabinieri ha tentato di allontanarsi rapidamente, un comportamento che ha rafforzato i sospetti e portato al suo immediato fermo.

Durante il controllo, l’uomo ha mostrato un marcato nervosismo e non è stato in grado di fornire spiegazioni plausibili sul tentativo di fuga. Considerati anche i precedenti specifici a suo carico, i carabinieri hanno deciso di procedere con una perquisizione personale e successivamente domiciliare. All’interno del giubbotto sono stati trovati circa 50 grammi di cocaina già suddivisi in dosi, oltre a più di 200 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Gli accertamenti sono proseguiti nell’abitazione utilizzata dal giovane, dove è stato rinvenuto materiale per il taglio e il confezionamento della droga. Secondo quanto emerso, il 26enne non sarebbe stato uno spacciatore occasionale, ma avrebbe operato in modo organizzato, utilizzando il domicilio come base per la preparazione delle dosi destinate alla vendita al dettaglio nelle strade del centro cittadino di Livorno.

Tutta la sostanza stupefacente è stata sequestrata e l’uomo è stato arrestato in flagranza. Su disposizione dell’autorità giudiziaria livornese, è stato condotto nella casa circondariale locale. L’arresto è stato convalidato nella mattinata successiva dal giudice per le indagini preliminari, che ha confermato la misura cautelare in carcere.

I carabinieri della compagnia di Livorno hanno annunciato che i controlli proseguiranno nei prossimi giorni, con particolare attenzione ai reati legati allo spaccio e alla sicurezza urbana nel centro città, ricordando che l’indagato è da considerarsi presunto innocente fino a sentenza definitiva.