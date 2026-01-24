"Un altro Carnevale" a Empoli: grande festa all'inaugurazione

Giorni di attesa e di aspettative per il debutto ufficiale della seconda edizione di “Un altro Carnevale”, quest’anno sotto lo stesso cielo a Empoli.

Nel centro cittadino sono spuntate ‘facce’ allegre e scenografiche carnevalesche, creazioni a firma del maestro Umberto Cinquini. E questa mattina, nonostante la pioggia, si è tenuto l’appuntamento inaugurale, alle 11, direttamente a Palazzo Leggenda con un sorprendente Burlamacco e la sua tribù di Burlamacchi che hanno portato gioia alle bambine, ai bambini e anche ai genitori presenti!

Un’occasione unica per festeggiare il secondo compleanno del magico ‘Palazzo’. Lì il sindaco del Comune di Empoli, insieme agli assessori della Cultura del Commercio, hanno ringraziato per questa rinnovata collaborazione con Fondazione Carnevale di Viareggio e i tanti attori che hanno creduto fin dalla prima edizione a questo ritorno di una manifestazione che mancava in città. Ci aspettano tre sabati di musica, arte, parate, spettacoli per le famiglie, per i grandi ed i più piccoli perché così fa il Carnevale: parlare a tutte e tutti, mascherarsi insieme per vivere un'esperienza unica ‘sotto lo stesso cielo’ ed Empoli è pronta a farlo, di nuovo.

La mattinata è proseguita in parata nel ‘Giro d’Empoli’ a suon di musica, canzoni e balli carnevaleschi e dopo il saluto tutto pronto per il pomeriggio come da programma.

Dalle 16 parata di apertura della Banda del Cam, l’ensemble strumentale nato all’interno del Centro Attività Musicale di Empoli composto principalmente da allieve e allievi e giovani musicisti della scuola di musica, hanno porteranno musica e ritmo sulle note di stelle filanti e coriandoli alla prima giornata.

A guidare la parata nel centro cittadino, la mascherata di gruppo dell'artigiano della cartapesta del Carnevale di Viareggio Silvano Bianchi che dà il nome al Carnevale di quest'anno, ‘Insieme sotto lo stesso cielo’, poi i figuranti della Compagnia di Sant’Andrea coi costumi a tema carnevalesco, realizzati dalle preziose sarte dell’Auser Filo d’Argento.

Sempre nel pomeriggio, in piazza Farinata degli Uberti, lo show comico-acrobatico del Circo Madera di Torino che miscela sapientemente il teatro comico, il circo e la più pura arte di strada con la ruota tedesca, ha letteralmente incantato il numeroso pubblico con una performance incredibile e mai vista a Empoli. Tra un volteggio e una gag esilarante, il successo di Sblattero è assicurato.

A cornice del tanto che ha regalato alla città questo primo sabato di Carnevale – e che saranno sempre presenti anche nei prossimi appuntamenti - il facepaiting con GradamStudio e il banchino dei coriandoli di ‘Noi da Grandi’.

Coriandoli colorati per fare festa e non un semplice trucco ma una vera trasformazione che ha ‘colpito’ grandi e piccoli con Grazia D’Amaro, una make-up artist, effettista, scultrice e pittrice fiorentina, attiva su tutto il territorio nazionale.

LE ALTRE DATE

La seconda giornata sarà sabato 7 febbraio a partire dalle 16. Gli eventi principali saranno la Parata popolare del Collettivo Folcloristico Montano di Pistoia, all'insegna delle tradizioni popolari della nostra terra e alle 17 il Marlon Banda Show, uno show dissacrante e irriverente guidato da una banda senza direzione che si lascia guidare dalla follia e dalla comicità.

Sabato 21 febbraio partenza anticipata alle 15.30 con le maschere protagoniste del contest. La premiazione con voto della giuria si terrà alle 17. A fianco la parata conclusiva con la marchin' band Camillocromo e lo spettacolo comico a metà tra arti circensi e clownerie Why not? con Piero Ricciardi.

Tutto il programma è disponibile qui

“Un altro Carnevale, sotto lo stesso cielo” è una iniziativa a cura del Comune di Empoli, coordinamento di Canto Rovesciato Aps, in collaborazione con: Fondazione Carnevale di Viareggio, Associazione Turistica Pro Empoli, Associazione Centro Storico, Compagnia di Sant'Andrea, CAM Empoli, Auser Empoli, Associazione Jump, Associazione Noi da Grandi.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

