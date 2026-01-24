Venezi dirige l'Orchestra da Camera Fiorentina: applausi scroscianti a Pisa

Una lunga ovazione e applausi scroscianti hanno salutato la Carmen andata in scena al Teatro Verdi di Pisa, con Beatrice Venezi sul podio alla guida dell’Orchestra da Camera Fiorentina e la regia firmata da Filippo Tonon.

La serata si era aperta nel foyer con l’iniziativa delle spille gialle promossa dalla Cgil di Pisa, un gesto di solidarietà nei confronti degli orchestrali della Fenice di Venezia. Poi, con il teatro gremito, l’ingresso in sala della direttrice è stato accolto da un caloroso applauso che ha anticipato un finale dal sapore decisamente celebrativo. Poco prima della mezzanotte, lo spettacolo si è chiuso tra entusiasmi e consensi, suggellando una serata speciale per Venezi, originaria di Lucca, e per il teatro pisano, che l’ha riportata sul palcoscenico italiano dopo una lunga esperienza sudamericana.

Al termine della rappresentazione, il pubblico ha tributato al cast un’ovazione prolungata. L’abbraccio tra Beatrice Venezi e l’interprete di Carmen, Laura Verrecchia, ha reso evidente il successo della produzione e sciolto la tensione accumulata durante la serata.