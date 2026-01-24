Wine&Siena, 160 aziende e oltre 700 prodotti da scoprire

I visitatori dei percorsi sensoriali con Wine&Siena 2026 quest’anno potranno scoprire 160 aziende e oltre 700 prodotti tra vini, specialità gastronomiche, spirits, birre artigianali, Extrawine e Consorzi di tutela, per un racconto che abbraccia territori, storie e interpretazioni del gusto. All’interno del Complesso del Santa Maria della Scala ci saranno diciassette regioni italiane e la Moldavia con i produttori organizzati per far scoprire al meglio, durante la tre giorni, le migliori produzioni vinicole e gastronomiche selezionate dalle commissioni d’assaggio di The WineHunter Award.

Siena apre così l’anno degli eventi enogastronomici italiani ospitando l’undicesima edizione di Wine&Siena, dal 31 gennaio al 2 febbraio 2026. Quest’anno per la prima volta Wine&Siena avvia una partnership con un consorzio delle Docg senesi, il Consorzio del Nobile di Montepulciano. Il Santa Maria della Scala è il cuore di un percorso esperienziale che unisce degustazioni, cultura e confronto, confermando il ruolo della città come riferimento d’eccellenza nel panorama enologico italiano.

Quali vini e prodotti ci saranno?

Sono rappresentate le eccellenze delle regioni presenti, selezionate dalle commissioni d’assaggio di The WineHunter Award. Tra i vini, ci sono Barolo, Barbaresco, Barbera, ci sono Franciacorta, Oltre Po’ Pavese, i vini Alto Adige Doc, Trento Doc, il Collio, ma anche sangiovese e lambrusco dell’Emilia. Ci sono poi tutte le espressioni della Toscana, dal Brunello al Chianti Classico, Bolgheri, la Vernaccia, gli Igt. E poi il Vulture delle Basilicata, le proposte dell’Umbria, le novità che emergono dal Lazio e dall’Abruzzo. Dalla Campania i Costa d’Amalfi, il Greco di Tufo, il Fiano di Avellino. Dalla Calabria, Greco Nero, Magliocco. Dalla Sicilia Etna Doc, Grillo, Zibibbo e prodotti anche spumantizzati.

Tutti i produttori

Iniziando dal nord ovest, dal Piemonte arrivano Massimo Pastura, Molinetto, Franco Ivaldi, Broccardo, Luca Leggero Villareggia, Tenuta Della Cascinassa, Bel Colle, Tenuta Il Falchetto, Gozzelino Sergio, Ssa La Corte, Uvamatris. Dalla Liguria, Fine Spirits, Jamin Underwaterwines, La Baia Del Sole – Federici. Dalla Lombardia ci sono San Faustino, Podere Selva Capuzza, Mirabella, Lantieri De Paratico, Monsupello, Azienda Agricola Il Poggiolo, La Genisia. Dal Veneto, Bottega, Bibanesi, Borsato, Pasticceria Giotto Oltre La Dolcezza, Iomazzucato, Progress Country & Wine House, Castellalta Conegliano Valdobbiadene, Cà Dei Conti, Sartori Di Verona, Setteanime, Dieci Prese, Monte Pogna. Dal Trentino Alto Adige – Südtirol ci sono Castelfeder, Weingut |Tenuta Ploner, Kellerei Meran – Cantina Merano, Bellaveder, Fondazione Edmund Mach. Dal Friuli-Venezia Giulia, Poska 1820 Srl, Bosco Albano, Gigante - Wine & Welcome, Alessio Brusadin, Invasi Dal Gusto, Obiz, Cantina 837, Petrussa, Alessio Komjanc & Figli, Monviert. Dall’ Emilia-Romagna ci sono Venturini Baldini, Cappeletto Matto, Eli Prosciutti, Tenuta Galvana Superiore, Cantina Valtidone, Family Farm Gobbi.

Passando al centro, dalla Toscana ci saranno Consorzio Vino Orcia, Olivi - Le Buch, Giorgio, La Nascosta, Il Borro, Il Sosso, Orlandini, Podere La Casa Rossa Di Alessandro Chiti, Casa delle Vacche, La Magia, Tiberini, Tenuta Casabianca, Aia Vecchia, Salcheto, Fattoria Mantellassi, Perlage di Iovine S. e Kurti B, Coste Del Vivo, Arillo In Terrabianca, Castello Della Paneretta, Dievole, Felciano, Poggio Bonelli, Robin Baum Wines - The Egg Man, Rocca Di Castagnoli, San Felice Toscana A.d. 714, Tenuta Di Bibbiano, Tenuta Villa Trasqua, Valiano, Vallepicciola, Vecchie Terre Di Montefili, Podere Monastero, Carpineto, Borratella, Castello Di Meleto, La Faretra, Querce Bettina, Podere La Regola, Consorzio Chianti Colli Senesi, Azienda Agricola Podere Gamberaio, Tenute Selvolini, Celestino Pecci, Fossacolle, La Gerla, Poggio degli Ulivi, Ridolfi, Abbadia Ardenga, Icario, Badia Crepaldo, Vecchia Cantina Di Montepulciano, Marzocco Di Poppiano, Fattoria Loppiano 4.0, Tenuta L’Impostino, Coste Del Vivo, Castello Viscogliosi, Bragaglia, Poggio Ulivi, Torre Civette, Tenuta Moraia, Purovino, Tenuta Montauto, Vignaioli Del Morellino Di Scansano, Fattoria Acquaviva, Il Ponte, Monnanni - Poggi Del Chianti, Podere dell’Anselmo, Ombroneta, Podernuovo Vini, Tenuta San Vincenti, Marovelli, Effetre, La Fabbrica Del Panforte, Pura Crocus – Maccari, Officina Liquida Srls, Gin Citto, Grandi´s Wine, Mtl Toscana, Nannoni Grappe, Az. Agr. Nibema Di Serena Stefanelli. Dall’ Umbria, Perticaia e Feudi Spada. Dalle Marche, La Cantina Dei Colli Ripani, Distilleria Varnelli, Italo Calvino, Tenuta San Marcello. Dal Lazio, Salpa, Abruzzo, Citra Vini, Nododivino. Dalla Basilicata c’è il Consorzio Vulture/Venosa.

Passando al sud, dalla Campania, Marisa Cuomo, Mario Fappiano, Maurizio Russo, Agrinova D&d, Tenuta Loffredo Alessandra, Vinosìa Luciano Ercolino, Horatio. Dalla Puglia, Az. Agr. Gaia Dal 1863, Produttori Vini Manduria, Leone De Castris, Pietraventosa. Dalla Calabria, Azienda Agricola E Salumificio, Tradizionale Mandarino, 3spirits, Statti. Dalla Sardegna, Tenute Gregu, Tenute Oskiros. Dalla Sicilia, Theresa Eccher, Semantile, Birgi Vini. Ospite per l’estero un paese del tutto originale per il vino, la Moldavia, Moldova Wine.

Fonte: Ufficio Stampa