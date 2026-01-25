Abc Solettificio Manetti batte Agliana all'overtime

Prima sprofonda a -17, poi riemerge dalle proprie ceneri ed infine va a prendersi una vittoria importante come l’aria. L’Abc Solettificio Manetti chiude una settimana a dir poco burrascosa superando Agliana all’overtime: 98-88 il finale con cui i gialloblu tornano a vincere dopo due ko consecutivi lontano da casa, continuando così a far valere il fattore campo. A dirigere l’orchestra gialloblu è coach Claudio Calvani, subentrato al timone della nave, che, privo di capitan Cantini, a sua volta costretto in panchina solo per onor di firma, riesce nel momento più buio a scuotere gli animi dei suoi. Quando, sul -17, la nave gialloblu rischia nuovamente di finire alla deriva, l’Abc trova la forza e la chiave per svoltare, piazzando un break di 19-1 che fa da preludio ad un extratime a senso unico.

Adesso una nuova, insidiosissima trasferta attende questa Abc: sabato 31 gennaio alle 18:30 in campo a Sansepolcro nella tana dei Dukes.

LA CRONACA

Nel botta e risposta iniziale, Mancini guida l’attacco castellano fino al 7-5. Dopo svariati scambi a vuoto, Agliana impatta a quota 8 per poi mettere la testa avanti con Rossi. La tripla di Pedicone e l’appoggio al tabellone di Torrigiani segnano il primo tentativo di allungo gialloblu sul 19-15, che diventa 21-17 al primo riposo.

Due triple a stretto giro di Bacci ristabiliscono la parità a quota 23, seguite dal nuovo sorpasso ospite a firma Manetti, finché Lucchesi al 12′ chiude il break sul 23-27. In un amen Corbinelli e Mancini ricuciono, ma è ancora la tripla di un ispiratissimo Bacci a tenere Agliana in controllo (27-30). Adesso l’inerzia è tutta dei neroverdi, che allungano con Lucchesi e Giannini fino al +10 di metà frazione (29-39). Berni rompe gli indugi gialloblu, ma i problemi dell’Abc sono tutti in difesa e a rimbalzo, con troppi secondi tiri concessi che permettono agli ospiti di toccare il +16 quando mancano due minuti al riposo lungo (31-47). Nel caos che veleggia in casa Abc, l’unico spiraglio di luce arriva con il buzzer beater di Berni, che manda tutti all’intervallo sul 36-48.

Al rientro dagli spogliatoi, l’inerzia è ancora di Agliana, che approfitta della flebile difesa castellana per scappare fino a +17 (43-60). Coach Calvani si rifugia nel time out per mettere ordine e dal minuto di sospensione torna in campo un’altra Abc: la difesa alza le barricate, mentre le triple di Berni e Corbinelli riportano i gialloblu sotto la doppia cifra di svantaggio (53-61 al 27′). Landi e Pedicone dalla lunetta scrivono 60-61, seguiti da Corbinelli per il sorpasso: 62-61, a suggellare un parziale di 19-1. Manetti dall’arco interrompe il break ospite, 63-64 alla terza sirena.

Ma di nuovo Agliana sposta l’inerzia in suo favore, con Zaccariello e Lucchesi che provano ad indirizzare la sfida dall’arco. Cosi, mentre l’Abc smarrisce la via del canestro, gli ospiti ne approfittano per allungare dalla lunetta: 68-77 al 35′. Un’azione da tre punti di Mancini, seguita dall’assist di Berni per Torrigiani, scrive 73-77 sul tabellone con 3 minuti da giocare, che diventa 76-80 con il botta e risposta dall’arco tra Mucci e Corbinelli. Quando parte l’ultimo giro di lancette, Pedicone dalla lunetta fa 2/3 per il 78-80, seguito da Corbinelli che impatta a quota 80 con 50 secondi sul cronometro. Sull’errore di Agliana, è proprio la penetrazione di Corbinelli che sigla il nuovo sorpasso, ma nell’ultimo possesso Manetti ci ribadisce e condanna i gialloblu all’overtime: 82-82.

Nei cinque minuti supplementari, l’Abc scende in campo con un altro passo e un’altra testa, indirizzando subito la sfida e toccando il 94-86 dopo tre giri di lancette. A mettere il sigillo è Berni che, nell’ultima azione, resta glaciale dalla lunetta e scrive la fine.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – PALLACANESTRO AGLIANA 98-88 dts

Abc Solettificio Manetti: Ciulli ne, Lazzeri , Ticciati, Corbinelli 23, Talluri, Berni 14, Torrigiani 25, Carzoli ne, Landi 7, Cantini ne, Mancini 13, Pedicone 16. All. Calvani. Ass. Chiarugi.

Pallacanestro Agliana: Giannini 18, Mucci 5, Zaccariello 4, Rossi 17, Manetti 7, Baroncelli ne, Lucchesi 15, Benvenuti 1, Bonistalli 7, Ratto ne, Nesi 3, Bacci 11. All. Gambassi. Ass. Nieri, Becciani.

Parziali: 21-17, 36-48 (15-21), 63-64 (27-16), 82-82 (19-18), 98-88 (16-6)

Arbitri: Barbanti e Gigoni di Livorno.

