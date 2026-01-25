Ciclismo empolese in lutto: è morto Agostino Cimboli

Empoli saluta un pezzo della sua storia sportiva. L'Unione Ciclistica Empolese ha annunciato la dipartita di Agostino Cimboli, uno dei volti più noti per il ciclismo empolese. Di seguito la nota.

Queste sono le notizie che non vorremmo mai darvi, purtroppo poche ore fa è venuto a mancare un nostro caro amico Agostino Cimboli  Da molti anni faceva parte dello staff della nostra società come ex-vicepresidente e accompagnatore nella categoria esordienti.

Per chi volesse dargli un ultimo saluto la salma si trova oggi e domani alla Cappella dell’ospedale di Empoli dalle ore 8 alle ore 19. Lunedì si svolgeranno i funerali alle ore 15 presso la chiesa di Limite e Capraia

