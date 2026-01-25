Antony Gormley a San Gimignano, tre corti per celebrarlo

Lunedì 26 gennaio, alle ore 17, il Complesso Museale di Santa Chiara, a San Gimignano, ospiterà la proiezione di tre film-corti firmati da Matteo Frittelli e dedicati agli interventi realizzati dall’artista Antony Gormley a San Gimignano, Firenze e Prato. L’iniziativa fa parte del calendario diffuso della Rete del Contemporaneo in Toscana promosso dal Centro Pecci di Prato e ruoterà attorno alla figura dell’artista inglese che, con le sue esplorazioni del corpo, dello spazio e del tempo, pone al centro delle sue opere il rapporto tra individuo, architettura e paesaggio. L’incontro si intitola “Proiezioni / Visioni: Antony Gormley” ed è a ingresso libero fino a esaurimento posti.

L’intervento artistico di Antony Gormley a San Gimignano risale al 2012, con la mostra Vessel organizzata da Galleria Continua per raccogliere dodici opere costituite da blocchi di ferro massiccio che richiamano la purezza formale dell’astrattismo e il linguaggio dell’accumulo, del cuneo e dello sbalzo. Le opere furono installate all’interno di Galleria Continua e in alcuni spazi della città e invitavano l’osservatore a prendere coscienza della propria posizione fisica ed emotiva nello spazio, riflettendo sul senso di contenimento e condizionamento dell’uomo urbanizzato. Gli altri due film-corti sono dedicati agli interventi dell’artista al Forte Belvedere di Firenze nel 2015 e in Piazza Duomo a Prato nel 2021.

