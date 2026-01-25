Cade un grosso pino sulle auto a Scandicci

Cronaca Scandicci
Condividi su:
Leggi su mobile

I vigili del fuoco di Firenze Ovest stanno intervenendo dalle ore 12:30 a Scandicci in via Gaetano Donizetti per la caduta di un grosso pino finito sulla strada.

Sul posto inviate una squadra, un’autoscala e un'autogru, per effettuare i tagli della chioma e del tronco per liberare due autovetture rimaste coinvolte. Risulta una persona con una leggera abrasione ad un braccio che si è allontanata velocemente dopo aver parcheggiato la propria autovettura. Presente la polizia locale per la gestione della viabilità.

Notizie correlate

Toscana
Cronaca
11 Gennaio 2026

Addio al regista, attore e scenografo Giancarlo Cauteruccio: il cordoglio della Toscana

È scomparso oggi all'età di 70 anni il regista, scenografo e attore Giancarlo Cauteruccio. Nato il 1° luglio 1956 a Marano Marchesato, in provincia di Cosenza, ha poi vissuto per [...]

Scandicci
Cronaca
9 Gennaio 2026

Scandicci ricorda le vittime del rogo di Crans Montana con un minuto di silenzio

Un minuto di silenzio per ricordare le giovani vittime del rogo di Crans Montana. È quanto si è svolto questa mattina, alle 10.30, negli uffici del Comune di Scandicci, che [...]

Scandicci
Cronaca
29 Novembre 2025

A Scandicci meno furti ma non calano i reati in strada

A Scandicci (Firenze) è stata registrata una flessione complessiva dei reati pari al -15%, inclusi i furti in abitazione e le "spaccate" (furti con rottura di vetrine), mentre non si [...]



Tutte le notizie di Scandicci

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina