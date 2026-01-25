Cade un grosso pino sulle auto a Scandicci

I vigili del fuoco di Firenze Ovest stanno intervenendo dalle ore 12:30 a Scandicci in via Gaetano Donizetti per la caduta di un grosso pino finito sulla strada.
Sul posto inviate una squadra, un’autoscala e un'autogru, per effettuare i tagli della chioma e del tronco per liberare due autovetture rimaste coinvolte. Risulta una persona con una leggera abrasione ad un braccio che si è allontanata velocemente dopo aver parcheggiato la propria autovettura. Presente la polizia locale per la gestione della viabilità.
