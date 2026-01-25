Cammina sui binari e intralcia il traffico ferroviario: denunciato

Cronaca Campiglia Marittima
Condividi su:
Leggi su mobile

I carabinieri di Piombino sono intervenuti in una singolare vicenda nel pomeriggio di sabato 24 gennaio. I militari hanno tratto in salvo un uomo in stato di alterazione psicofisica mentre si aggirava lungo il tratto di binari vicino a Campiglia Marittima.

In tale frangente i carabinieri lo hanno denunciato. L'uomo, descritto come sopra i 45 anni e dell’est Europa, "si aggirava lungo i binari della tratta ferroviaria dello scalo di Campiglia Marittima, costituendo grave pericolo per sé e per gli altri" si legge in una nota.

Durante le fasi dell’intervento la sua condotta ha costretto in via precauzionale "ad interdire il traffico ferroviario per un intervallo di tempo, per cui, al termine della compiuta ricostruzione della dinamica dei fatti e una volta identificato, è stato denunciato a piede libero" e ora dovrà rispondere del reato di interruzione di pubblico servizio.

Notizie correlate

Campiglia Marittima
Cronaca
2 Gennaio 2026

Muore Viola Balestri, ex consigliera comunale del Pd a Campiglia Marittima

Cordoglio e commozione nel Partito democratico per la scomparsa di Viola Balestri, ex consigliera comunale e segretaria comunale del Pd a Campiglia Marittima. A ricordarla con parole sentite sono il [...]

Campiglia Marittima
Cronaca
27 Dicembre 2025

Furto in un bar a Campiglia Marittima, denunciati in due

Sono stati identificati e denunciati a piede libero due uomini di 24 e 28 anni, di origine nordafricana e residenti nella zona, ritenuti responsabili di un furto aggravato commesso ai [...]

Campiglia Marittima
Cronaca
17 Ottobre 2025

Atteggiamenti aggressivi e violenze: arrestato uomo per maltrattamenti alla ex nel Livornese

Atteggiamenti aggressivi e violenze reiterate nel tempo nei confronti della ex compagna: è questo il quadro che ha portato all’arresto di un uomo sulla trentina, originario dell’Europa dell’Est e residente [...]



Tutte le notizie di Campiglia Marittima

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina