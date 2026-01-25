Cammina sui binari e intralcia il traffico ferroviario: denunciato

I carabinieri di Piombino sono intervenuti in una singolare vicenda nel pomeriggio di sabato 24 gennaio. I militari hanno tratto in salvo un uomo in stato di alterazione psicofisica mentre si aggirava lungo il tratto di binari vicino a Campiglia Marittima.

In tale frangente i carabinieri lo hanno denunciato. L'uomo, descritto come sopra i 45 anni e dell’est Europa, "si aggirava lungo i binari della tratta ferroviaria dello scalo di Campiglia Marittima, costituendo grave pericolo per sé e per gli altri" si legge in una nota.

Durante le fasi dell’intervento la sua condotta ha costretto in via precauzionale "ad interdire il traffico ferroviario per un intervallo di tempo, per cui, al termine della compiuta ricostruzione della dinamica dei fatti e una volta identificato, è stato denunciato a piede libero" e ora dovrà rispondere del reato di interruzione di pubblico servizio.

