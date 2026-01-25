Sconfitta alla prima di ritorno per il Gialloblu Castelfiorentino

Inizia in salita il girone di ritorno del Gialloblu Castelfiorentino, che cade 81-63 sul parquet del Chianti Basket, terza della classe. Dopo essere sprofondati a -20, i ragazzi di Renato Gasperoni riaprono tutto arrivando fino a -5, ma nel finale manca la lucidità necessaria per provare ad impattare, cosi Chianti ringrazia e scappa via.

Botta e risposta e ritmi alti in avvio di gara, con il primo quarto che scorre via sul filo dell’equilibrio fino al 20-21 su cui suona la prima sirena. Nella seconda frazione la squadra di casa mette la testa avanti toccando il +6 al riposo lungo (37-31), preludio all’allungo locale che nel terzo quarto prova ad indirizzare la sfida: 57-43 al 30′. La reazione castellana, però, arriva puntuale e riapre completamente i giochi: i gialloblu ci credono e tornano a contatto fino a toccare il -5, ma proprio sul più bello manca la lucidità necessaria per concretizzare l’impresa. Così la squadra di casa sposta l’inerzia e allunga di nuovo, stavolta definitivamente.

Prossimo impegno sabato 31 gennaio alle 21 al PalaBetti contro Montevarchi.

CHIANTI BASKET – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 81-63

Tabellino: Damiani 9, Filippini 4, Bartolini 4, Cetti 15, Caggiano 3, Fabrizzi 2, Vallerani 9, Talluri 4, Ciampolini 13, Bini, Di Camillo, Bici. All. Gasperoni. Ass. Cicilano.

Parziali: 20-21, 37-31 (17-10), 57-43 (20-12), 81-63 (24-20):

Arbitri: Cavallo di Siena, Fornai di Poggibonsi.

Fonte: Abc - Ufficio stampa

