Conclusa la prima fase dei lavori a Ponte al Pino: ripartono treni e traffico

Attualità Firenze
È ripresa questo pomeriggio alle 15, come da programma, la circolazione nel nodo ferroviario di Firenze, sospesa dal pomeriggio di sabato 24 gennaio per consentire i lavori al cavalcaferrovia stradale “Ponte al Pino”, intervento realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) nell’ambito di una pianificazione definita da tempo e condivisa con le istituzioni locali.

In questa prima fase è stata realizzata una nuova passerella pedonale, funzionale alle successive lavorazioni previste dal progetto.

I lavori si sono conclusi nei tempi previsti, permettendo il regolare ripristino della circolazione ferroviaria nel nodo di Firenze.

Le attività hanno comportato la sospensione temporanea della circolazione ferroviaria tra Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte nel fine settimana, consentendo l’esecuzione delle lavorazioni previste in questa fase del progetto.

Durante l’interruzione, l’offerta ferroviaria è stata rimodulata per limitare l’impatto sui viaggiatori, garantendo i collegamenti essenziali e servizi di supporto. Tutte le modifiche erano state comunicate con anticipo e inserite nei sistemi di vendita delle imprese ferroviarie.

Continueranno, inoltre, fino a questa notte i lavori di rinnovo degli scambi nell’ambito della stazione Firenze Santa Maria Novella.

L’intervento sul Ponte al Pino rientra in un più ampio programma di miglioramento dell’assetto urbano della città. Le successive fasi di cantiere, già pianificate, saranno comunicate con anticipo in coordinamento con il Comune di Firenze.

