Sono partite le operazioni di demolizione della fattoria di Sovigliana, in Via Empolese.

I lavori sull’area sono operati dalla proprietà per adempiere all’ordinanza che il sindaco di Vinci ha firmato nel 2025 al fine di mettere in sicurezza l’area intorno al fabbricato, poiché le pareti che affacciano su Via Empolese sono pericolanti e costituiscono pericolo sia per i pedoni che per le vetture, nonché per le proprietà circostanti.

Il provvedimento prevede l’abbattimento dei tre piani superiori dell’edificio e una serie di opere necessarie per la sua messa in sicurezza; l’abbattimento delle parti superiori prevede una prima fase di messa in sicurezza del rudere, quindi, la ditta incaricata provvederà alla demolizione graduale dal terzo piano in giù, riducendo al solo piano terra l’intera struttura.

“Al contempo - aggiunge Daniele Vanni, sindaco di Vinci - con le previsioni del nuovo piano operativo comunale stiamo lavorando a una soluzione urbanistica che possa permettere alla proprietà di investire nel recupero dell'immobile e nella realizzazione di un parcheggio a uso pubblico accessibile direttamente da Via Empolese. L'augurio è che la demolizione di questi giorni sia l'inizio di un percorso per arrivare alla riqualificazione dell'intera area”.

Per garantire i lavori in massima sicurezza, Via Empolese è stata chiusa al traffico nel tratto in corrispondenza della fattoria. La riapertura della strada è prevista a fine mese con il termine delle operazioni di demolizione.