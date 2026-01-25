Dramma in Versilia: muore dopo una caduta dalle scale

Una donna di 74 anni è stata trovata senza vita in Versilia. Nella mattinata di domenica 25 gennaio la donna è deceduta in seguito ad una caduta dalle scale del condominio dove abitava a Camaiore.
Quando i soccorritori del 118 sono giunti sul posto per la donna non c'era più nulla da fare. La salma della 74enne adesso è a disposizione dell'autorità giudiziaria.
