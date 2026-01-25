Dramma in Versilia: muore dopo una caduta dalle scale

Cronaca Camaiore
Condividi su:
Leggi su mobile

Una donna di 74 anni è stata trovata senza vita in Versilia. Nella mattinata di domenica 25 gennaio la donna è deceduta in seguito ad una caduta dalle scale del condominio dove abitava a Camaiore.

Quando i soccorritori del 118 sono giunti sul posto per la donna non c'era più nulla da fare. La salma della 74enne adesso è a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Notizie correlate

Viareggio
Cronaca
22 Gennaio 2026

Oltre 250 eventi, ma 220mila euro non dichiarati: dj versiliese nei guai

Faceva serate nei locali di tendenza della costa tra Toscana e Liguria, spesso andava anche alle sagre. Le foto dei suoi eventi erano condivise e ricondivise sui social. Lo conoscevano [...]

Camaiore
Cronaca
27 Dicembre 2025

Grave incidente a Lido di Camaiore: ciclista di 53 anni trasportato in codice rosso

È grave il ciclista di 53 anni che questa mattina è stato investito a Lido di Camaiore, lungo viale Colombo, nei pressi di piazza Brodolini. L’uomo, residente a Massa, è [...]

Camaiore
Cronaca
25 Dicembre 2025

Aggredite due persone a Pietrasanta, una è in codice rosso

Sono in corso indagini della polizia su un'aggressione a danno di due uomini a Pietrasanta. I fatti sono avvenuti all'una di notte di Natale. I due feriti sono stati portati [...]



Tutte le notizie di Camaiore

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina