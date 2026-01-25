Due smottamenti tra Vaglia e Borgo San Lorenzo

Sulla Sr 302 Brisighellese Ravennate, tra il Comune di Vaglia e il Comune di Borgo San Lorenzo, in località Mulinaccio, km 17+900/18, si è verificata una frana sul lato monte. Dopo la segnalazione da parte dei Carabinieri di Borgo, sono intervenuti la Polizia provinciale della Città Metropolitana di Firenze e gli operatori della Viabilità della Metrocittà. Sono stati collocati un new jersey in cemento per il contenimento della frana e un semaforo per consentire il senso unico alternato sul lato valle.

Un altro smottamento si è verificato nel comune di Borgo, in località Madonna dei tre fiumi. Anche in questo caso stabilito il senso unico alternato.

La Protezione civile ha registrato neve alla Consuma e a Vallombrosa.

Intanto le Ferrovie avvisano che "è ripresa questo pomeriggio alle 15, come da programma, la circolazione nel nodo ferroviario di Firenze, sospesa dal pomeriggio di sabato 24 gennaio per consentire i lavori al cavalcaferrovia stradale 'Ponte al Pino', intervento realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (gruppo FS) nell'ambito di una pianificazione definita da tempo e condivisa con le istituzioni locali".

