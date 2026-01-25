Per il Festival della Canzonetta è già tutto esaurito

Cultura Pietrasanta
Sold out in meno di 48 ore: sono bastati due pomeriggi, quello di giovedì e venerdì, ad esaurire la capienza del teatro comunale “Galeotti”, in platea e in galleria, per tutte le quattro serate della Festa della Canzonetta e del teatro dialettale in programma dal 29 gennaio al 1° febbraio a Pietrasanta.

“Un record che parla da solo – ha commentato l'assessore alle tradizioni popolari, Andrea Cosci – vedere il teatro riempirsi così velocemente è il segnale più bello di una comunità che ha voglia di ritrovarsi e di celebrare le proprie radici: la Festa della Canzonetta è un patrimonio collettivo e ringrazio fin d'ora le contrade, il personale del mio ufficio, il comparto tecnico e tutti coloro che lavorano dietro le quinte per rendere possibile questo successo”.

Sul palco, a “dirigere” la disfida canora e teatrale fra le dieci contrade, il giornalista e presentatore Federico Conti, alla sua decima Canzonetta, affiancato da Miss Carnevale di Pietrasanta Harissa Gabriella Favret; Emanuela Aureli, talentuosa comica e attrice italiana, sarà invece l'ospite speciale per la serata finale, quando si assegneranno Sprocco (alla migliore canzone) e Scartocciata (alla migliore rappresentazione di teatro dialettale) detenuti, rispettivamente, da Strettoia e Antichi Feudi.

Complice il “tutto esaurito”, la biglietteria del teatro riaprirà mercoledì 28, dalle 20,30 alle 23,30, per fornire assistenza agli spettatori e gestire eventuali rinunce o cambi.

Fonte: Comune di Pietrasanta

