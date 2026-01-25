Gran successo per lo spettacolo per i volontari che trasportano il midollo osseo

Cultura Lastra a Signa
Il Teatro delle Arti di Lastra a Signa ha accolto con grande partecipazione “Ballare sotto la pioggia”, lo spettacolo teatrale che ha portato in scena il tema della rinascita dalla malattia e il lavoro, spesso invisibile ma decisivo, dei volontari impegnati nel trasporto del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche a livello internazionale.

La serata, promossa dall’Associazione Culturale Sine Qua Non, ha unito pubblico, associazioni e volontariato in un appuntamento di forte impatto emotivo e civile. Il ricavato sarà destinato al Nucleo Operativo di Protezione Civile, attivo da oltre trent’anni nella logistica dei trapianti salvavita per pazienti affetti da leucemie e altre malattie del sangue.

Lo spettacolo si è svolto con il patrocinio di Avis Toscana e Admo Toscana, della Regione Toscana e del Comune di Lastra a Signa, e con il sostegno di Unicoop Firenze, confermando il valore della collaborazione tra mondo della cultura, associazioni del dono e comunità locali.

In scena sono andate Adria Villa, Mauro Monni e Irene Fontanelli della scuola di danza Md Academy di Katia Mancini, per un racconto teatrale che ha intrecciato parola, movimento ed emozione, restituendo al pubblico il senso profondo della speranza e dell’impegno condiviso.

"In un teatro pieno di persone, tra cui il sindaco Emanuele Caporaso e la capo gabinetto della Città metropolitana  Alessia Bettini che ha portato il saluto della sindaca Sara Funaro, e denso di belle emozioni - ha detto Massimo Pieraccini fondatore ed attuale presidente del Nopc - abbiamo rivissuto le sensazioni più belle di un viaggio insieme al dono della vita. Tanta adrenalina e qualche lacrima hanno ben condito gli animi durante la rappresentazione teatrale".

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Lastra a Signa

