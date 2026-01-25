'La città amica delle donne', il forum a Poggibonsi

Pronto ad insediarsi il Forum “La città amica delle donne: tavolo per la cittadinanza di genere”. “Il terzo forum nato nell’ambito del percorso che abbiamo costruito e avviato per promuovere la partecipazione dei cittadini e delle cittadine – dice la sindaca Susanna Cenni – Anche in questo caso grazie a tutte coloro che si sono messe a disposizione per dare il proprio contributo alla costruzione collettiva di una città amica delle donne e quindi più vivibile per tutti”.

Sono ben diciannove le donne che hanno aderito all’avviso pubblicato dal Comune nelle modalità previste dal Regolamento sulla partecipazione. Sono rappresentative di età, professioni e settori diversi. L’insediamento del Forum si svolgerà martedì 27 gennaio alle 17.30 presso la sala del Consiglio del Palazzo Comunale.

Durante questo primo incontro, convocato dall’amministrazione per come previsto dalle regole, le presenti potranno eleggere le loro rappresentanti. “Un ulteriore percorso di inclusione e partecipazione che prende il via nell’ambito delle politiche di genere – dice l’assessora alle pari opportunità Lisa Valiani – Uno strumento innovativo per tenere insieme tante voci e tanti occhi in grado di sviluppare in maniera condivisa idee e proposte utili a produrre conseguenze positive non solo per le donne ma per tutta la comunità”.

Il Forum intende tenere assieme le donne delle associazioni, del mondo professionale, imprenditoriale, del lavoro, promuove iniziative culturali, sociali, sportive, di istruzione utili a prevenire ogni forma di violenza, promuove l’educazione di genere, favorendo ogni forma di integrazione e di superamento degli stereotipi. E’ stato istituito dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta.

Potrà occuparsi di incentivare la più ampia partecipazione delle donne della città alla sua organizzazione sociale, politica e culturale; promuovere un welfare innovativo e di genere; introdurre una visione di genere nelle politiche urbanistiche, nella progettazione di spazi e nella loro fruizione; promuovere e sostenere iniziative utili alla crescita della imprenditorialità femminile e delle donne nelle professioni; monitorare le condizioni attuali di vita delle donne all'interno della nostra città nelle sue varie articolazioni familiari, lavorative, associative per indirizzare gli interventi in materia di sanità, servizi sociali, istruzione, ambiente, cultura, economia in un’ottica di genere.

L’incontro del 27 gennaio è aperto a tutti e a tutte. Lo strumento del Forum consente sempre nuove adesioni, fermo restando l’onere di aggiornare l’elenco dei partecipanti a cura del Forum stesso.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa

