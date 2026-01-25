'La Spiga d'Argento', il concorso a Montagnana

Ci sarà tempo ancora fino al 1 Febbraio per partecipare alla quarantacinquesima edizione della MostraConcorso di Pittura “La Spiga d’ Argento” che si terrà dal 7 al 15 Febbraio all’interno della saletta “La Spiga” della Casa del Popolo - Circolo Arci di Montagnana val di Pesa con il patrocinio del Comune di Montespertoli e della Regione Toscana. Come ogni anno, il concorso richiama numerosi artisti da tutta Italia, nato negli anni ottanta da un gruppo di artisti montespertolesi tra i quali Alessandro Poggianti che porta avanti tutt’oggi questa iniziativa con impegno e passione. Il regolamento prevede la partecipazione di una sola opera per artista dalle misure massime di 100 x 80 con i propri dati sul retro ed il prezzo da realizzare con il soggetto e le tecniche pittoriche libere. L’ opera dovrà essere consegnata direttamente ad Alessandro Poggianti oppure al Circolo dove, oltre all’iscrizione sarà importante inviare la foto dell’opera all’ indirizzo email hello@carlottaantichi.com per essere inseriti all’ interno del catalogo della mostra. In occasione della premiazione, sarà consegnato anche il Premio Speciale Spiga d’Argento ad un personaggio del mondo dell’arte o della cultura che si è contraddistinto nella sua carriera e l’assegnazione di riconoscimenti alle varie realtà del territorio. Insieme agli artisti sarà allestita anche la quarta edizione “I bambini sono Artisti”, con gli allievi della Scuola di Pittura curata dall’ artista Rita Pedullà che esporranno le loro opere. Per informazioni sulla partecipazione contattare direttamente Alessandro Poggianti allo 0571 671314, per email all’ indirizzo: alessio.poggianti@gmail.com oppure visitare la pagina facebook dedicata dove sarà possibile scaricare il modulo d’iscrizione.

Fonte: Ufficio stampa