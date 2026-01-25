Minorenne colpito e derubato in un giardino a Firenze

Un minorenne è stato rapinato da due persone che gli hanno portato via il cellulare e il portafoglio. La vittima è un 13enne, il fatto è accaduto intorno alle 15.30 di sabato 24 gennaio nel giardino di piazza delle Medaglie d'oro in zona Novoli a Firenze.

Stando a una prima ricostruzione, i due l'avrebbero avvicinato e intimato di consegnare loro il cellulare e il portafoglio e, una volta entrati in possesso degli oggetti, l'avrebbero spinto a terra e colpito alla schiena con un calcio per poi allontanarsi. Indagini in corso da parte della polizia.

