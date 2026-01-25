Misericordie di Castelfiorentino e San Gimignano donano ambulanze alla Repubblica di Moldova

Le Misericordie di Castelfiorentino e San Gimignano si sono unite per donare due ambulanze alla Repubblica di Moldova, un paese dell'Europa orientale che sta affrontando sfide significative anche nel settore sanitario. Questa donazione è un segno tangibile della solidarietà e impegno per migliorare la vita delle persone in difficoltà.

Le ambulanze equipaggiate con attrezzature mediche, saranno utilizzate per trasportare pazienti e fornire assistenza sanitaria e sociale nelle aree dei Comuni di Calfa e Speia . La donazione è stata possibile grazie alla generosità delle due Misericordie sopra menzionate.

Le ambulanze sono state consegnate al Sindaco di Calfa Alexandru Palienco ed al Sindaco di Speia Vitalie Cotet il 23 Gennaio e saranno utilizzate per migliorare l'assistenza sanitaria nei due comuni .

Un doveroso grazie ai volontari della Misericordia Stefano Mattii, Mauro Pantani , Paolo Bigazzi , Alessio Baronti e Signora Aurelia Tudosi che si sono fatti 48 ore di viaggio per trasportare i mezzi in Moldova . Un grazie ai Governatori Giacomo Bassi e Andrea Strambi . Un grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa donazione .

La missione è stata coordinata dal Console Onorario della Repubblica di Moldova in Toscana Dr. Alessandro Signorini.