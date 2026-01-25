Parte il Torneo di 4ª Categoria FITP al Circolo Tennis Villanova

Il Circolo Tennis Villanova di Empoli si prepara a settimane intense di sport e passione: dal 24 gennaio all'8 febbraio 2026 si svolgerà il Torneo di 4ª Categoria maschile e femminile, un evento molto atteso che ribadisce il ruolo di primo piano del circolo nel tennis locale. I numeri testimoniano il grande successo dell'iniziativa: sono ben 200 i giocatori iscritti, tra uomini e donne, pronti ad animare i campi in un clima di sana competizione, spettacolo e passione condivisa. Una partecipazione così massiccia conferma l'eccellente organizzazione e il crescente entusiasmo che circonda il tennis di base, vera anima di questo sport.

«Siamo molto soddisfatti della risposta ottenuta – dichiara l'organizzazione del Circolo Tennis Villanova – Arrivare a 200 iscritti è motivo di grande orgoglio e testimonia quanto questo torneo sia diventato un appuntamento irrinunciabile per tanti tennisti. Ci attendono giornate ricche di sfide, partite di ottimo livello e grande entusiasmo sia in campo che fuori».

Per più di due settimane il Circolo Tennis Villanova di Empoli diventerà il punto di ritrovo per atleti e appassionati, regalando match avvincenti, emozioni e l'opportunità di ammirare tanti protagonisti del tennis locale. Un torneo che coniuga agonismo e passione, capace di valorizzare sport e territorio. Il countdown è partito: Villanova è pronta a scendere in campo.