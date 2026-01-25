Ponte al Pino, superato il primo giorno di chiusura senza criticità

Attualità Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto Stefano Casati)

È stato superato senza particolari criticità il primo giorno di chiusura di Ponte al Pino per la posa della passerella pedonale.  La viabilità si è mantenuta scorrevole, i bus navetta per il trasbordo dei passeggeri dei treni dell’Alta Velocità hanno effettuato servizio nei tempi previsti e anche l’afflusso e il successivo deflusso dei tifosi dallo stadio per la partita della Fiorentina è stato ordinato.
“Voglio ringraziare le cittadine e i cittadini di Firenze che hanno collaborato dimostrando grandissima attenzione e collaborazione in questo sabato nel quale è stata posata la nuova passerella pedonale di Ponte al Pino - ha detto la sindaca Sara Funaro -. Questo lavoro è stato possibile grazie al coordinamento e al lavoro sinergico di tutte le istituzioni, di Rfi ma anche di ACF Fiorentina, vista la concomitante partita che si è giocata allo stadio Franchi. Si tratta di lavori complessi, ma necessari per la nostra città e per i nostri cittadini. Chiediamo un ulteriore sforzo, per la giornata di domani, domenica 25 gennaio: dalle 5 di lunedì 26 il Ponte al Pino riaprirà alla circolazione, sia veicolare che pedonale”
L’assessore Giorgio ha ricordato l’impegno messo in campo dall’Amministrazione:  la Smart City Control Room aperta tutto il giorno (anche domani fino alle 15) con la presenza allargata ai rappresentanti di Autolinee Toscane, di tutte le aziende dei sottoservizi, dei Vigili del Fuoco e della Questura. E i servizi dedicati della Polizia Municipale l’impiego di 140 operatori nei due giorni (100 oggi, 40 domani).  “È stato un grande lavoro e ringrazio tutti quelli che hanno contribuito alla gestione di questa giornata complessa per la nostra città. Ma l’impegno non è finito: anche domani gli operatori saranno al lavoro per garantire che l’operazione si concluda nel migliore dei modi” ha concluso l'assessore Giorgio.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

Notizie correlate

Barberino Tavarnelle
Attualità
25 Gennaio 2026
niccolò cappelli

Niccolò Cappelli, consigliere nel Chianti, dona il midollo e salva una vita

Nessuna esitazione nel cuore di Niccolò Cappelli.  Dopo aver ricevuto la telefonata dalla struttura ospedaliera di Careggi, il giovane consigliere comunale di Barberino Tavarnelle (gruppo di maggioranza Centrosinistra Barberino Tavarnelle), [...]

Toscana
Attualità
23 Gennaio 2026

Giorno della Memoria: il 27 gennaio seduta solenne del Consiglio regionale

La seduta solenne del Consiglio regionale della Toscana per celebrare il Giorno della Memoria si terrà martedì 27 gennaio alle 15 al Memoriale delle Deportazioni (viale Donato Giannotti 75/81, Firenze). Aprirà i lavori la [...]

Toscana
Attualità
23 Gennaio 2026

Falso Chianti, oltre 2.500 contenuti illeciti individuati online negli ultimi sei mesi

Oltre 2.500 contenuti online con usi impropri del nome Chianti: è quanto emerge dal Report di Online Brand Protection – Overview 2025, commissionato dal Consorzio Vino Chianti, che fotografa la [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina