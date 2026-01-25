Ponte al Pino, superato il primo giorno di chiusura senza criticità

È stato superato senza particolari criticità il primo giorno di chiusura di Ponte al Pino per la posa della passerella pedonale. La viabilità si è mantenuta scorrevole, i bus navetta per il trasbordo dei passeggeri dei treni dell’Alta Velocità hanno effettuato servizio nei tempi previsti e anche l’afflusso e il successivo deflusso dei tifosi dallo stadio per la partita della Fiorentina è stato ordinato.

“Voglio ringraziare le cittadine e i cittadini di Firenze che hanno collaborato dimostrando grandissima attenzione e collaborazione in questo sabato nel quale è stata posata la nuova passerella pedonale di Ponte al Pino - ha detto la sindaca Sara Funaro -. Questo lavoro è stato possibile grazie al coordinamento e al lavoro sinergico di tutte le istituzioni, di Rfi ma anche di ACF Fiorentina, vista la concomitante partita che si è giocata allo stadio Franchi. Si tratta di lavori complessi, ma necessari per la nostra città e per i nostri cittadini. Chiediamo un ulteriore sforzo, per la giornata di domani, domenica 25 gennaio: dalle 5 di lunedì 26 il Ponte al Pino riaprirà alla circolazione, sia veicolare che pedonale”

L’assessore Giorgio ha ricordato l’impegno messo in campo dall’Amministrazione: la Smart City Control Room aperta tutto il giorno (anche domani fino alle 15) con la presenza allargata ai rappresentanti di Autolinee Toscane, di tutte le aziende dei sottoservizi, dei Vigili del Fuoco e della Questura. E i servizi dedicati della Polizia Municipale l’impiego di 140 operatori nei due giorni (100 oggi, 40 domani). “È stato un grande lavoro e ringrazio tutti quelli che hanno contribuito alla gestione di questa giornata complessa per la nostra città. Ma l’impegno non è finito: anche domani gli operatori saranno al lavoro per garantire che l’operazione si concluda nel migliore dei modi” ha concluso l'assessore Giorgio.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

