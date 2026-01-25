Sbarca anche a Selvatelle il Carnevale di Viareggio

Attualità Viareggio
La grande tradizione del Carnevale di Viareggio arriva nel cuore della Valdera. A Selvatelle, in provincia di Pisa, il 14 febbraio alle 15 avrà inizio il “Carnevale dei paesi in maschera”, promosso dal Comune di Terricciola in collaborazione con la Fondazione Carnevale di Viareggio. Un progetto culturale che unisce spettacolo e creatività, portando nel territorio una delle tradizioni carnevalesche più celebri d’Italia e riconosciute a livello internazionale.

Piazza del Popolo e via Volterrana diventeranno il centro nevralgico del Carnevale, animate da musica, colori e installazioni artistiche. Il pomeriggio sarà accompagnato dal DJ set e dall’energia travolgente dello showman Gabriele Volterrani, mentre lungo il percorso sarà possibile gustare proposte di street food per tutti i palati. Un evento pensato per coinvolgere famiglie, giovani e visitatori – con ingresso gratuito - capace di trasformare il paese in uno spazio di incontro e condivisione.

Il momento clou dell’iniziativa sarà rappresentato dai laboratori di cartapesta - carta a calco per bambini, condotti dagli operatori specializzati della Fondazione Carnevale di Viareggio. Un’occasione unica per avvicinarsi all’arte che ha reso celebre il Carnevale viareggino nel mondo. La stessa tecnica con cui prendono forma i grandi carri allegorici, opere monumentali capaci di stupire per dimensioni, movimento e forza espressiva. Un’esperienza educativa che mette in dialogo le nuove generazioni con una tradizione artistica d’eccellenza.

Spazio anche alla fantasia con il concorso delle maschere. Singoli e gruppi mascherati potranno iscriversi chiamando il numero 3923931130, con iscrizioni già aperte e possibilità di aderire anche direttamente in loco fino alle 16 del giorno dell’evento. La giuria - dopo una valutazione attenta a creatività, cura dei dettagli e impatto scenico - premierà la maschera più bella, la più originale e il gruppo mascherato più numeroso. In palio buoni acquisto e buoni viaggio.

