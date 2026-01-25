A Signa prosegue il percorso di riqualificazione e rilancio della Gimasa

Attualità Signa
Condividi su:
Leggi su mobile

Prosegue il percorso di riqualificazione e rilancio della Gimasa, oggi sede del Centro culturale Boncompagno da Signa. Nella giornata di ieri si è svolto un nuovo sopralluogo dell’Amministrazione comunale nei locali un tempo occupati dal Museo Civico della Paglia, trasferito negli anni scorsi nella palazzina di viale Mazzini, che entreranno a far parte a pieno titolo degli spazi della Biblioteca comunale.

Gli ambienti sono attualmente interessati dagli ultimi interventi di riqualificazione interna a cura dell’Ufficio Manutenzioni del Comune di Signa, con lavori ormai in fase di ultimazione. Gli spazi, completamente riammodernati, sono stati oggetto di opere di imbiancatura, ridefinizione funzionale e installazione di un nuovo e moderno impianto illuminotecnico. Nei prossimi dieci giorni è previsto l’arrivo dei nuovi arredi.

L’Amministrazione comunale di Signa prevede di poter inaugurare, entro il mese di marzo prossimo, l’edificio della rinnovato, con spazi raddoppiati e nuove aule studio moderne e funzionali, messe a disposizione di studenti e cittadini.

Il Centro culturale Boncompagno da Signa si conferma, così, come un’eccellenza del territorio. Negli ultimi anni l’Amministrazione comunale ha investito risorse ed energie per il suo potenziamento, estendendo l’orario di apertura della biblioteca, introducendo il tempo pieno del servizio e ora sta lavorando per consentire l’apertura della struttura nella giornata di lunedì, tradizionalmente giorno di chiusura e dedicato alle attività di riordino e catalogazione del patrimonio librario.

Gli interventi finora realizzati rientrano nel più ampio progetto di riqualificazione finanziato anche attraverso fondi del Pnrr, risorse ottenute a costo zero per il Comune e già interamente investite nel miglioramento strutturale, funzionale ed energetico dell’immobile. Un ruolo centrale è stato svolto dal Settore 4 delle Opere Pubbliche, che ha dimostrato una spiccata capacità di progettazione, intercettazione delle risorse Pnrr e di gestione e coordinamento di tutte le fasi degli interventi.

Grazie a questi lavori, la Biblioteca comunale di Signa è destinata a diventare una delle più grandi e attrezzate dell’area metropolitana.

Un progetto di rilancio che rappresenta motivo di orgoglio per l’Amministrazione comunale e che restituisce alla città uno spazio culturale rinnovato, inclusivo e proiettato verso il futuro.

Fonte: Comune di Signa

Notizie correlate

Firenze
Attualità
21 Gennaio 2026

Dall'estero comprano casa in Toscana: numeri alti per Lunigiana e Argentario

La Toscana si conferma anche nel 2025 la prima regione italiana per numero di richieste immobiliari provenienti dall’estero, mantenendo il ruolo di principale punto di riferimento per chi sogna una [...]

Toscana
Attualità
21 Gennaio 2026

Cresce l'immigrazione: in Toscana risiedono 440mila stranieri, +3.7% rispetto al 2023

La popolazione straniera in Toscana continua a crescere e nel 2024 raggiunge quota 439.789 residenti, contro i 424.066 dell’anno precedente (qua quelli del 2035). Si tratta di un aumento del [...]

Signa
Attualità
14 Gennaio 2026

Rischio idrogeologico a Signa, Comitato Crocifisso contro il piano urbanistico comunale

La Regione Toscana ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per una serie di interventi di mitigazione del rischio idraulico nei Comuni di Signa e Lastra a Signa, lungo i [...]



Tutte le notizie di Signa

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina