Use Computer Gross perde con Lucca ma recrimina per un fischio

Decisa da un fischio. Non sorprende perché a farlo è Vozzella di Genova che aveva già dato sfoggio della sua serata a senso unico già in diverse altre occasioni precedenti, ma dispiace. Parecchio. A 22 secondi dalla sirena il fischietto ligure mette la ciliegina alla sua serata. Del Debbio tenta il tiro pesante che si stampa sul ferro ma, stando all’arbitro, Rosselli lo tocca dopo il tiro: quinto fallo (il quarto era stato uno sfondamento altrettanto dubbio) e tre tiri liberi, con la mano glaciale del capitano lucchese (per lui 5/5 nei secondi finali) che non perdona. L’Use Computer Gross anche stavolta ci aveva messo cuore e carattere ma alla fine deve cedere per 79-82 a Lucca. Quando arrivi punto a punto ovvio che entrambe meritano di vincere, ma quando giochi con una squadra del livello di quella di coach Olivieri, senza il tuo esterno più importante ed arrivi punto a punto, vederla sfumare così è difficile da accettare. Non resta che consolarsi con quanto di buono la squadra dimostra, anche se per digerirla serve un chilo di bicarbonato.

La Computer Gross parte bene, trova con facilità punti da sotto e con Ciano va sul 9-4. Due triple e Lucca va avanti sull’11-16 ma ecco che Cipriani, Tosti e Regini fissano il 25 pari della prima frazione. Si riparte con un 1-6 di parziale e l’Use che insegue con l’ottimo Tosti fino al 32-34. Qui ci sono tre possessi per il sorpasso che si concretizza però solo al quarto grazie ad un assist al bacio di Rosselli per Paluzzi: 38-37. Il finale è pessimo per i biancorossi che prendono un tiro affrettato e commettono un fallo evitabile. Risultato: parziale di 0-4 e 39-44 a metà. La terza frazione è la migliore dei biancorossi. Si apre con un 9-0 e col primo canestro subito dopo oltre 4 minuti col solito Drocker, immarcabile. Cipriani trova la tripla del 55-48 ma ecco qui la folata lucchese: 0-7 ed al 30’ siamo ancora lì: 60 pari. Resta tutto così fino al 76-73 dell’ottavo minuto, quando le due squadre si sfidano dalla lunetta. A 40 secondi dalla sirena Cipriani mette il 79-77 e qui l’episodio del fischio. Del Debbio mette il 79-80, coach Valentino chiama minuto con 4 secondi da giocare ma la sua squadra non trova il tiro. Vince Lucca che la chiude dalla lunetta col solito Del Debbio: 79-82.

79-82

USE COMPUTER GROSS

Ciano 11, Ramazzotti ne, Baldacci ne, Sesoldi ne, Rosselli 11, Cipriani 10, Sakellariou ne, De Leone 11, Tosti 13, Soviero 12, Paluzzi 9, Regini 2. All. Valentino (ass. Quartuccio/Cappa)

BASKETBALL CLUB LUCCA

Landucci 3, Valentini 3, Drocker 23, Donati ne, Dubois 17, Simonetti 7, Del Debbio 11, Vignali ne, Pierini, Pichi 8, Trentin 10, Cirrone ne. All. Olivieri (ass. Di Giambattista/Sodini)

Arbitri: Vozzella di Genova e Collet di Castelnuovo Berardenga

Parziali: 25-25, 39-44 (14-19), 60-60 (21-16), 79-82 (19-22)

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

