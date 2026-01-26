A Vinci nasce il Comitato per il No al referendum sulla giustizia

Nel Comune di Vinci si è ufficialmente costituito il Comitato per il No al referendum sulla giustizia, in vista della consultazione referendaria prevista per marzo 2026.

Il Comitato nasce con l’obiettivo di promuovere informazione, confronto e partecipazione sulla riforma costituzionale, sostenendo le ragioni del No in modo aperto e inclusivo. Il Comitato è apartisan e si fonda su valori democratici e costituzionali.

Hanno già aderito al Comitato: il Partito Democratico di Vinci, la sezione di Vinci dello SPI CGIL, l’ANPI di Vinci e le Case del Popolo del Comune di Vinci.

Il Comitato è aperto alla partecipazione di cittadine, cittadini, associazioni e realtà del territorio che condividano l’importanza di un dibattito informato e consapevole su un tema centrale per la vita democratica del Paese.

Chiunque fosse interessato ad entrare a far parte del Comitato o a ricevere informazioni sulle iniziative in programma può scrivere all’indirizzo e-mail: referendumgiustiziavinci2026@gmail.com

