Abc Castelfiorentino, gli ultimi risultati di squadre giovanili e minibasket

Di seguito tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket Abc Castelfiorentino scese in campo nel weekend.

UNDER 17 REGIONALE

Vittoria senza storia per i ragazzi di Alberto Ciampolini, per l’occasione guidati da Eraldo Mazzuca, che al PalaBetti chiudono la pratica Cerretese con un perentorio 83-30. Gara a senso unico per tutti i quaranta minuti, con i gialloblu che si danno subito alla fuga ipotecando la sfida già all’intervallo lungo (40-6). Così, la seconda parte, serve soltanto a fissare il punteggio.

Prossimo impegno sabato 31 gennaio alle 18 al PalaBetti contro Dlf Firenze.

Abc Castelfiorentino – Basket Cerretese 83-30

Tabellino: Capuana 3, Di Carlo 11, Giovannoni 18, Mannocci 2, Falorni 4, Profeti 16, Bellesi 8, Bertelli 5, Bufalini 5, Muoio 2, Nardi 6, Bianchi 3. All. Mazzuca.

Parziali: 20-2, 20-4, 19-10, 24-14

UNDER 15 ECCELLENZA

Contro una delle big inizia in salita il girone di ritorno dei ragazzi di Eraldo Mazzuca, che davanti al pubblico amico cadono 52-102 al cospetto del Firenze Basketball Academy. Dopo un primo quarto in equilibrio (16-21 al 10′), in casa Abc si spegne letteralmente la luce nella seconda frazione, quando un pesantissimo parziale indirizza la sfida: 18-55 al riposo lungo. Al rientro dagli spogliatoi la reazione castellana prova a ridurre la forbice, ma i fiorentini sono ormai padroni del campo e devono soltanto amministrare.

Prossimo impegno sabato 31 gennaio alle 18:30 sul parquet di Reggello.

Abc Castelfiorentino – Firenze Basketball Academy 52-102

Tabellino: Macchi 2, Nardi 3, Bellesi, Mannocci, Profeti 22, Faffi 3, Barbieri, Falorni 5, Muoio 1, Bertelli 16. All. Mazzuca. Ass. Ciampolini.

Parziali: 16-21, 2-34, 15-23, 19-24

ALLIEVI CSI

Vittoria fondamentale in ottica seconda fase per i ragazzi di Claudio Calvani, che al PalaGilardetti tingono di gialloblu lo scontro al vertice: 67-61 il finale ai danni della Freccia Azzurra. Grande equilibrio per tutti i quaranta minuti, con i gialloblu che nella seconda frazione provano a spostare l’inerzia andando negli spogliatoi sul +7 (27-20). Nella ripresa, però, i fiorentini ricuciono, preludio ad un ultimo quarto in cui le squadre viaggiano a braccetto fino agli ultimi giri di lancette, quando l’Abc infila i possessi che valgono l’allungo decisivo.

Prossimo impegno domenica 1 febbraio alle 11:30 sul campo dell’Olimpia Legnaia.

Abc Castelfiorentino – Freccia Azzurra 67-61

Tabellino: Gazzarrini 14, Anton 4, Di Vilio 7, Scherillo 6, Barbieri 17, Macchi 7, Faffi 10, Torregrossa 2, Battaglia, Galli, Cetti, Marzuoli, Bellandi, Bargigli. All. Calvani. Ass. Lazzeretti.

Parziali: 15-13, 27-20, 10-15, 15-13

UNDER 13 REGIONALE

Secondo successo consecutivo della seconda fase per i ragazzi di Giovanni Corbinelli, che battono a domicilio Valdisieve per 45-78. Ottimo l’approccio dei gialloblu, che spingono subito sull’acceleratore scappando già dopo dieci minuti (8-25). Un divario che diviene abisso nel secondo quarto, quando un nuovo break scava letteralmente il solco a metà gara (20-49). A niente serve, dunque, la reazione locale nella seconda parte di gara: l’Abc amministra e tiene saldo il controllo, mettendo i due punti sulla via di Castello ben prima della quarta sirena.

Prossimo impegno domenica 1 febbraio alle 9:30 al PalaGilardetti contro Laurenziana.

Valdisieve Basket – Abc Castelfiorentino 45-78

Sono scesi in campo: Costa, Arzilli, Fineschi, De Simone, Sordi, Lisi, Iori, Allegra, Bagnoli, Profeti, Lucchesi, Sardelli. All. Corbinelli. Ass. Barlabà.

Parziali: 8-25, 12-24, 17-18, 8-11

UNDER 17 FEMMINILE

Ci provano ma non riescono a frenare l’avanzata di una delle big le ragazze di Gianni Lazzeretti, che al PalaGilardetti si arrendono al Cmb Valdarno per 37-80. Gara tutta a rincorrere quella delle gialloblu, che mostrano però progressi rispetto alla ben più pesante sconfitta rimediata nel girone di andata. Le ospiti, dal canto loro, conducono e amministrano, facendo valere centimetri e fisicità.

Prossimo impegno domenica 1 febbraio alle 17:30 sul parquet del Firenze Basketball Academy.

Gialloblu Castelfiorentino – Cmb Valdarno 37-80

Tabellino: Dainelli 12, Ciampolini 2, Jahelezi S. 1, Latini 6, Murati 2, Zenarti 1, Montanelli 6, Antognotti 5, Majia 2, Hoxha, Panzani, Fontanelli. All. Lazzeretti. Ass. Cantini, Bandinelli.

Parziali: 4-16, 11-22, 9-22, 13-20

MINIBASKET

Altro entusiasmante fine settimana per il settore minibasket Abc.

Doppia vittoria per le due formazioni Esordienti: il gruppo maschile di Cosimo Corbinelli e Lorenzo Torrigiani espugna d’autorità il parquet di Montespertoli, mentre il gruppo femminile di Sara Bellantoni e Nicol Banchelli fa la voce grossa al PalaBetti contro il Nico Basket. Una vittoria ed una sconfitta per gli Aquilotti Big 2015 di Daniele Bagnoli e Giacomo Ciulli, che si impongono a Montespertoli salvo poi cadere in casa per mano dell’Use Empoli. E proprio nel derby contro l’Use arriva uno splendido successo esterno per gli Aquilotti Small 2016 di Tommaso Barlabà e Giammarco Filippini, cui fa eco l’altrettanto super vittoria del gruppo Scoiattoli Big 2017 di Daniele Bagnoli e Raffaele Macalindong ai danni di San Casciano.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa

