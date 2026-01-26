Addio a Liana Muscarnera: il cordoglio delle operatrici dell'RSA Campana Guazzesi

Si è spenta all'età di 63 anni Liana Muscarnera, operatrice all'RSA Campana Guazzesi di San Miniato, dove ha lavorato per oltre vent'anni.

Persona riservata ma profondamente dedita al lavoro e alla famiglia, è venuta a mancare sabato dopo una breve malattia. I funerali si sono svolti questa mattina.

Lascia il marito Sergio e i figli Daniele e Debora, a cui va il profondo cordoglio delle operatori dell'RSA: "Vogliamo esprimere il nostro cordoglio per la perdita della nostra collega Liana, venuta a mancare prematuramente. Oggi è per noi una giornata di grande dolore e silenzio. Ciao Liana, rimarrai per sempre nei nostri cuori".

