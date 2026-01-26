Al Teatro delle Arti 'L’amico ritrovato' di Fred Uhlman

In occasione del Giorno della Memoria, domani martedì 27 gennaio 2026 alle ore 21:00, il Teatro delle Arti di Lastra a Signa ospita L’amico ritrovato, spettacolo teatrale tratto dal celebre romanzo di Fred Uhlman, con adattamento e regia di Ciro Masella.

Considerato uno dei più intensi racconti sull’amicizia e sulle lacerazioni prodotte dalla Storia, L’amico ritrovato è ambientato nella Germania degli anni trenta e narra il legame profondo tra due adolescenti: Hans, figlio di una famiglia ebrea, e Konradin, giovane aristocratico tedesco. Un’amicizia autentica, “del cuore”, destinata a infrangersi sotto il peso delle leggi razziali e dell’ascesa del nazismo. Una storia di formazione tesa e struggente che interroga il presente, riportando al centro temi universali come l’insensatezza delle discriminazioni, il coraggio delle scelte difficili, la perdita e la memoria.

Nell’allestimento firmato da Ciro Masella, in scena insieme a Filippo Lai, il romanzo prende corpo attraverso un racconto teatrale essenziale e potente, capace di intrecciare innocenza e tragedia, dimensione privata e responsabilità collettiva, restituendo tutta la forza poetica del testo di Uhlman.

Lo spettacolo si inserisce nel programma delle iniziative di Lastra a Signa dedicate al Giorno della Memoria, confermando il ruolo del Teatro delle Arti come spazio di riflessione civile, testimonianza e trasmissione della memoria alle nuove generazioni.

Crediti artistici

Traduzione, adattamento e regia: Ciro Masella

Con: Ciro Masella, Filippo Lai

Scena: Aldo Zucco

Luci: Max Mugnai

Costumi: Chiara Lanzillotta

Produzione

Le Parole di Hurbinek / Mana Chuma / Uthopia

Residenze artistiche

GiaHurbinek / Mana Chuma / Uthopiapopolare d’arte; Catalyst; Teatrodante Carlo Monni; Teatro Manzoni – Calenzano

Informazioni

Biglietti online:

https://www.ticketone.it/event/lamico-ritrovato-teatro-delle-arti-20692079/

Oppure chiamando o scrivendo a:

055 8720058

biglietteria@tparte.it

Whatsapp +39 371 115 2940

Fonte: Teatro Popolare d'Arte Lastra a Signa