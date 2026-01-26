Al Teatro Shalom di Empoli al via la quinta rassegna teatrale in vernacolo con 'Una questione delicata'

Domenica 1° febbraio alle ore 16.30, ed eccezionalmente anche sabato 31 gennaio alle ore 21.15, al Teatro Shalom di Empoli andrà in scena il secondo spettacolo della V^ rassegna di vernacolo ShalominScena: 'Una questione delicata' di Antonella Zucchini. Lo spettacolo è presentato dalla compagnia teatrale di Monterappoli, con regia di Enrica Francioni. Di seguito, la locandina con il dettaglio dello spettacolo e dei prossimi appuntamenti.2. 1 febbraio una questione delicata
'Una questione delicata', sabato 31 gennaio ore 21.15 e domenica 1 febbraio ore 16.30 Teatro Shalom, Empoli
Il cartellone di ShalominScena, I rassegna teatrale in vernacolorassegna SHALOMinSCENA 2026 vernacolo
