Al Teatro Shalom di Empoli al via la quinta rassegna teatrale in vernacolo con 'Una questione delicata'

Attualità Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto gonews.it)

Domenica 1° febbraio alle ore 16.30, ed eccezionalmente anche sabato 31 gennaio alle ore 21.15, al Teatro Shalom di Empoli andrà in scena il secondo spettacolo della V^ rassegna di vernacolo ShalominScena: 'Una questione delicata' di Antonella Zucchini. Lo spettacolo è presentato dalla compagnia teatrale di Monterappoli, con regia di Enrica Francioni. Di seguito, la locandina con il dettaglio dello spettacolo e dei prossimi appuntamenti.

2. 1 febbraio una questione delicata

'Una questione delicata', sabato 31 gennaio ore 21.15 e domenica 1 febbraio ore 16.30 Teatro Shalom, Empoli

Il cartellone di ShalominScena, I rassegna teatrale in vernacolo

rassegna SHALOMinSCENA 2026 vernacolo

Notizie correlate

Empoli
Attualità
26 Gennaio 2026

'Domeniche in Salotto - Aperitivi in concerto': sette appuntamenti al Teatro Il Momento di Empoli

Musica, incontro e convivialità tornano protagonisti al Teatro Il Momento di Empoli con la terza edizione di “Domeniche in salotto – Aperitivi in concerto”, la rassegna musicale a cura dell’associazione [...]

Empoli
Attualità
26 Gennaio 2026

Tradizione in tavola con 'Locale, di Gusto!' al ristorante KuciniAmO di Empoli

Giro di boa per il tour enogastronomico 'Locale, di Gusto!', il progetto giunto al terzo appuntamento con i sapori del territorio, realizzato con il sostegno di Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica [...]

Empoli
Attualità
26 Gennaio 2026

Sesa acquisisce il 100% di Base Digitale Group per 5,5 milioni

Sesa S.p.A. (“SESA” – SES.MI), operatore di riferimento nel settore Digital Technology, Consulting e Vertical Application per imprese e organizzazioni, quotata sul segmento Euronext STAR di Borsa Italiana, comunica di aver [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina