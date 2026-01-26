Biberon e ciuccio in regalo ai neonati nelle farmacie di Firenze

Prende il via “Eccoti – Insieme fin dal primo giorno”, un progetto della città di Firenze rivolto ai genitori di bambini e bambine nati a partire da gennaio 2026, residenti nel territorio comunale, per trasmettere un messaggio di gioia e di vicinanza da parte dell’amministrazione ai neogenitori, in un momento tanto meraviglioso quanto impegnativo e intenso. Un segno concreto di attenzione pensato per accompagnare le famiglie proprio nel momento in cui una nuova vita entra a far parte della comunità fiorentina e che prende forma con un kit di benvenuto, contenente alcuni prodotti utili ed informazioni sui servizi e sulle opportunità dedicate all’infanzia. I kit da adesso “aspettano” le nuove famiglie nelle Farmacie Comunali di Firenze. Qui, infatti, i neogenitori residenti a Firenze potranno ritirarli in omaggio presentando la cartolina ricevuta insieme alla comunicazione di avvenuta iscrizione di nascita, raffigurante il logo dell’iniziativa con un coupon univoco e non riproducibile. Grazie a un QR code, si può accedere direttamente a una pagina web dedicata al progetto con informazioni utili sui servizi cittadini dedicati ai nuovi nati e alle loro famiglie e l’elenco completo delle farmacie comunali dove ritirare il proprio omaggio. Il materiale informativo contiene una panoramica dei servizi dedicati alla prima infanzia: informazioni anagrafiche, nidi e servizi educativi, spazi gioco, percorsi di supporto alla genitorialità, sportelli di orientamento e sostegni economici rivolti alle famiglie. Il kit ha al suo interno la lettera di saluto della sindaca di Firenze Sara Funaro, una sacca in stoffa personalizzabile realizzata dalla cooperativa sociale FLO Concept oltre ai prodotti per l’infanzia: un pacco di pannolini, salviette detergenti, un biberon, un ciuccio, prodotti per la cura e l’igiene dei neonati nonché un poster pieghevole con le linee guida per la prevenzione del soffocamento da cibo in età pediatrica curato dalla Squicciarini Rescue s.r.l. Con “Eccoti – Insieme fin dal primo giorno”, il Comune di Firenze conferma il proprio impegno nel promuovere politiche a sostegno delle famiglie, rafforzando il senso di comunità e offrendo un primo gesto di benvenuto ai più piccoli.

“Di fronte all’evidente calo delle nascite (2250 nel 2023, 2222 nel 2024, 1952 al 30 novembre 2025), ciascuno è chiamato a fare la propria parte. – dichiara l’assessora ai Servizi demografici Laura Sparavigna - Come ufficio anagrafe, accogliamo i nuovi nati offrendo ai neogenitori un piccolo, ma concreto, segno di vicinanza e accoglienza: ogni bambina e bambino è una risorsa preziosa per la comunità, e con questo semplice gesto vogliamo esprimere tutta la nostra attenzione e cura verso i neogenitori e i loro piccoli”.

“Un progetto che vuole dimostrare quanto fin da subito l’amministrazione sia vicina alle famiglie e decisa a supportarle in questo momento speciale, realizzato in collaborazione con le Farmacie Comunali che si sono messe a disposizione con questa finalità. – sottolinea l’assessore al Welfare Nicola Paulesu – Significativo il contributo della cooperativa sociale FLO concept, un modo per dare centralità anche con questa iniziativa alle persone più fragili e al loro reinserimento. Tra gli omaggi che, come amministrazione, facciamo alle famiglie anche un poster con le linee guida in materia di disostruzione pediatrica, un tema a cui teniamo molto e su cui abbiamo fatto un percorso importante di formazione alla cittadinanza”.

