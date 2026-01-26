Carnevale in Versilia, sequestrati oltre 4mila articoli non sicuri a Viareggio

Viareggio
Carnevale in Versilia: la Guardia di Finanza sequestra oltre 4.100 articoli non sicuri in un negozio di Viareggio. Sanzioni fino a 26 mila euro

In vista del Carnevale, la Guardia di Finanza di Lucca ha intensificato i controlli sul territorio per contrastare la vendita di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. Nel corso delle verifiche, i militari del Gruppo di Viareggio hanno individuato un’attività commerciale nel centro cittadino che poneva in vendita articoli carnevaleschi privi dei requisiti minimi di sicurezza previsti dal Codice del Consumo.

Costumi, decorazioni, parrucche, accessori per travestimenti e bombolette spray di schiuma colorata risultavano sprovvisti di indicazioni sulla provenienza e sulla qualità dei materiali utilizzati. Al termine dell’operazione sono stati sequestrati 4.140 prodotti, per un valore complessivo stimato di circa 8.000 euro, ritenuti potenzialmente pericolosi soprattutto per i bambini.

Particolare attenzione è stata riservata alle bombolette spray, per le quali è stata accertata la violazione della normativa comunitaria sulle informazioni di emergenza sanitaria, tra cui l’assenza dell’identificatore unico di formula (UFI) e dei pittogrammi di pericolo. Al titolare dell’esercizio è stata comminata una sanzione amministrativa che può arrivare fino a 26.000 euro.

Concluso l’iter amministrativo e disposta la confisca, tutti gli articoli sequestrati saranno distrutti. L’operazione conferma l’impegno della Guardia di Finanza nella tutela della sicurezza dei consumatori e nella salvaguardia della concorrenza leale tra gli operatori economici.

