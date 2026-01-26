Castelfiorentino: sono 115 i partecipanti per il Premio Internazionale di Canto Lirico 'Umberto Borsò' 2026

Sono ben 115 i partecipanti al Premio Internazionale di Canto Lirico “Umberto Borsò”, che sta entrando nel vivo in questi giorni con le prime selezioni e al quale hanno aderito giovani talenti lirici provenienti da tutto il mondo: Italia, Belgio, Germania, Polonia, Svizzera, Gran Bretagna, Turchia, ma soprattutto l’Est asiatico con la Corea del Sud, la Cina e il Giappone.

Numeri ancora in crescita, dunque, per questa terza edizione del Premio, promosso dall’Associazione Amici delle Lirica Umberto Borsò di Castelfiorentino (nel 2024 i partecipanti furono oltre 90, nel 2025 centodieci), di cui la fase seminale è in programma il 6-7 febbraio, quando verranno ascoltati dalla giuria, in presenza, i circa 60 concorrenti che hanno superato la fase eliminatoria. Di questi, solo un numero ristretto (circa 12-13) saranno ammessi alla prova finale, aperta al pubblico, che si svolgerà al Teatro del Popolo di Castelfiorentino domenica 8 febbraio 2025.

Durante quest’ultima prova, i finalisti ammessi si contenderanno i ricchi premi messi in palio per un montepremi di circa 9.000 Euro.

“Con ben 115 giovani iscritti provenienti da tutto il mondo e una giuria prestigiosa – sottolinea l’Assessore alla Cultura, Franco Spina - la terza edizione del Premio Internazionale di Canto Lirico 'Umberto Borsò' si conferma un’eccellenza nel panorama culturale e musicale del nostro territorio. Un risultato reso possibile dal lavoro degli Amici della Lirica U. Borsò e della famiglia Borsò, in sinergia con il Comune di Castelfiorentino ed Enti e Fondazioni di grande prestigio.

“Siamo orgogliosi, come amministrazione – prosegue l’Assessore Spina - di promuovere e supportare il protagonismo giovanile, che contribuisce oltremodo a definire l'identità culturale della nostra Castelfiorentino Casa di Artisti, sotto il segno di quel mecenatismo civico che ci connota storicamente; un nuovo passo in grado di fare rete e di collocarci in un sistema di alleanze e scambi attraverso la musica, ma soprattutto di continuare a investire sul talento generando Cultura”

“Cerchiamo di rafforzare e consolidare passo dopo passo il Premio Borsò - ha osservato il direttore artistico, Francesco Marchetti - che ha già avuto, nonostante la sua giovane età, vasti apprezzamenti nel settore, candidandosi così a divenire un solido punto di riferimento su scala nazionale nel panorama dei concorsi di canto lirico, il tutto nell’ottica e nella chiara e condivisa volontà di fare bene e soprattutto di garantire la massima correttezza della competizione, ma anche di fornire un progetto artistico successivo, per i giovani cantanti premiati, che possa dar loro qualificate opportunità di misurarsi con il palco e con il pubblico”.

Questi i premi: 1° Premio € 3.000, 2° Premio € 2.000, 3° Premio : € 1.200; Premio giovane voce per Puccini € 1.000 (per under 30); Premio del pubblico “Città di Castelfiorentino” € 700 (assegnato con votazione diretta a insindacabile giudizio del pubblico); Assegnazione premi a ruolo per Madama Butterfly € 800 (prevista per il 24 arpile); Premio Busoni: ingaggio presso la stagione musicale di Empoli.

La giuria, composta in parte da componenti interni all’associazione organizzatrice e in parte da nomi illustri del panorama lirico, sarà presieduta da Augusto Lombardini attualmente incaricato come supporto alla direzione artistica Teatro G. Verdi di Pisa. Quest’anno segnaliamo l’ingresso in giuria del Baritono di fama mondiale, Massimo Cavalletti, acclamato da venti anni a questa parte in tutti i più prestigiosi teatri del mondo (dal Metropolitan di New York, alla Scala di Milano, Royal Opera House di Londra; Staatsoper di Vienna ecc.), e poi le riconferme di Lorenzo Ancillotti: Direttore artistico del Centro Studi Musicali “Ferruccio Busoni” di Empoli, Vittoria Borsò: Figlia del tenore Umberto Borsò, Diego Fiorini: Presidente della Fondazione Teatro G. Verdi di Pisa, Manuel Rossi: Direttore Scientifico della Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini, Stefano Scardovi: Agente lirico.

Tra i premi che verranno assegnati si segnala anche il Premio del pubblico – “Città di Castelfiorentino”, che verrà assegnato mediante votazione diretta del pubblico presente in sala.

Per chiara volontà dell’associazione organizzatrice il Premio non si limita al classico “Contest” che si conclude con l’assegnazione dei premi ai concorrenti ritenuti più meritevoli, ma è pensato più come un percorso di crescita e valorizzazione del giovane artista lirico, di cui la premiazione è il primo passo. Seguono poi una serie di opportunità per misurarsi con il pubblico ed esprimersi nelle produzioni artistiche organizzate dall’associazione e/o in collaborazione con altri enti: Opere liriche, concerti, audizioni. Le scorse due edizioni hanno visto gli artisti premiati, esibirsi nelle opere liriche “La Traviata” di G. Verdi e “L’Elisir d’Amore”, nel gran gala PUCCINI100 dedicato al centenario di Giacomo Puccini, e a quello MOZART VS. SALIERI al Teatro del Popolo a Castelfiorentino, e nei concerti lirici organizzati presso l’auditorium della villa di Giacomo Puccini a Torre del Lago (LU).

Questa edizione, in particolare sarà connessa alla rappresentazione rappresentazione dell’opera Madama Butterlfy in programma nel cartellone del Teatro del Popolo di Castelfiorentino il giorno 24 aprile

Il Premio – promosso dall’associazione “Amici della Lirica Umberto Borsò” – gode del patrocinio della Città Metropolitana di Firenze e del Comune di Castelfiorentino, dell’Ente Cambiano (e con il contributo di questi ultimi due) ed è realizzato in collaborazione con l’Associazione “Orpheus”, il Centro Studi Musicali “Ferruccio Busoni” e la Fondazione “Simonetta Puccini per Giacomo Puccini”.



Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

Notizie correlate