Interdetto temporaneamente il parcheggio dipendenti del S. Giovanni di Dio

Saranno temporaneamente interdetti i parcheggi nell’area riservata ai dipendenti a partire dal turno di notte di oggi fino a domenica 1° febbraio e per alcune aree anche fino al pomeriggio di lunedì 2. La decisione arriva a seguito delle operazioni che si rendono necessarie alla demolizione del tratto aereo del traliccio dell’elettrodotto Tavarnuzze – San Lorenzo a Greve adiacente al parcheggio dipendenti dell’ospedale di Torregalli, previste da domani martedì 27.

La direzione sanitaria del San Giovanni di Dio ha provveduto a diffondere per tempo una comunicazione interna ai propri dipendenti, scusandosi per i disagi e raccomandando, nel periodo interessato dai lavori e compatibilmente con le possibilità di ciascuno, di raggiungere l'ospedale con mezzi alternativi all'auto.

Le indicazioni trasmesse e concordate con la ditta esecutrice dell’intervento, riguardano anche l’accesso dei mezzi di soccorso e dei servizi di approvvigionamento all'ospedale che, se non per momenti circoscritti di breve durata, non avranno interferenze. In particolare, per le ambulanze, proprio per scongiurare eventualità che potrebbero comportare ritardi non tollerabili, cautelativamente è stato creato un percorso protetto alternativo, con passaggio all'interno del parcheggio dipendenti (prossimo al DEA). Da qui la necessità di interdire il parcheggio.

Le aree interessate dalle restrizioni saranno opportunamente delimitate con segnaletica dalla ditta incaricata che darà supporto anche con personale sul posto.

Fonte: Ausl Toscana Centro