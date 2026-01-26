Ciclismo più semplice e sicuro: la conferenza in Città Metropolitana

(Foto Città Metropolitana di Firenze)

La quinta edizione del convegno a Palazzo Medici Riccardi

Si è svolta in Palazzo Medici Riccardi, il 22 gennaio, una giornata per dibattere sul tema della sicurezza stradale durante le tantissime gare di ciclismo organizzate sul territorio regionale, con la partecipazione di tutti gli enti coinvolti in eventi di questo tipo.
Luca Menichetti, presidente del Comitato Regionale Toscana FCI (Federazione ciclistica italiana) ha spiegato che lo scopo dell’evento è quello di mettere a un tavolo degli interlocutori che sono fondamentali per lo svolgimento delle gare ciclistiche perché, alla fine, ci sono gli atleti, ma attorno al movimento ciclistico c’è un iter amministrativo che precede lo svolgimento delle gare, senza il quale le gare non potrebbero esserci.

Per la prima volta "siamo qui ospiti della Città Metropolitana, ma è già la quinta edizione; quindi, attraverso questo strumento, che è una sorta di conferenza dei servizi informale, noi cerchiamo di rendere più semplificato il modello organizzativo. Poi c’è il tema della sicurezza, che è un tema più ampio che investe anche il Codice della Strada e che riguarda quindi il livello nazionale e non solo regionale. Hanno partecipato i rappresentanti di Comuni e Province, delle Prefetture e delle Forze di Polizia della Toscana: sono stati coinvolti così tutti gli attori che prendono parte al processo organizzativo delle gare di ciclismo, con l’obiettivo di renderlo più snello e all’insegna della sicurezza”.

Il Consigliere Metropolitano delegato allo Sport, Nicola Armentano, presente al convegno, ha rilasciato la presente dichiarazione: “La Città Metropolitana ha abbracciato da subito l’invito che era stato mosso dal Presidente regionale della Federciclismo per cercare di aumentare la sicurezza all’interno delle competizioni che si svolgono nei nostri territori; devo dire che abbiamo trovato una grande collaborazione della Polizia Provinciale. Il compito della Città Metropolitana è quello di garantire e mantenere in buono stato le strade che sono sui nostri territori e credo che questo lo stiamo svolgendo in maniera molto egregia”.

Link al video di Florence Tv:

https://youtu.be/q4GSFKjP9As?si=GymaYBqDPj7OMpX2

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

