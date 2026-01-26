Calci e un vaso lanciato contro la porta della clinica veterinaria San Minianimal: è quanto avvenuto nella frazione Sanminiatese di Ponte a Egola nella notte del 16 gennaio, un gesto definito "inaccettabile" dalla struttura, che lo ha denunciato attraverso un post sui propri canali social.

"Delle persone sono arrivate in clinica con un animale presumibilmente morto o molto grave e, trovando la clinica chiusa, hanno prima preso a calci la porta di ingresso e poi scagliato un vaso contro il vetro", raccontano nel post.

"Non tolleriamo e non giustifichiamo mai atti di violenza. Tutti i giorni, o quasi, ci troviamo a gestire la disperazione di chi perde i propri animali, e da sempre ci impegniamo a offrire supporto e assistenza in situazioni difficili".

La clinica, attiva da 13 anni, garantisce un servizio di ricovero e pronto soccorso completamente privato, senza "alcun supporto da enti o associazioni. È un lavoro che richiede fatica e sacrificio, ma lo facciamo perché sappiamo quanto sia importante - spiegano nel post -. Crediamo fermamente che il nostro impegno possa davvero fare la differenza nella vita di molti animali".

Il danno alla porta, non quantificato, fa notare la clinica, non colpirebbe solo l'attività, ma anche i padroni di altri animali che avrebbero potuto avere bisogno del servizio di pronto soccorso: "Se il danno fosse stato tale da dover sostituire la porta, con notti di chiusura in attesa della riparazione, chi ne avrebbe realmente sofferto?".

Nei commenti al post, numerosi utenti hanno espresso vicinanza alla clinica, mentre altri hanno fatto notare come sul sito della struttura fosse indicata l’apertura h24. Questo potrebbe aver indotto i vandali a recarsi alla struttura convinti che fosse aperta, e, trovandola chiusa e mossi dalla disperazione, a compiere il gesto. La struttura, però, sottolinea: "Ribadiamo con forza che, per necessità che non siamo tenuti a spiegare e senza contravvenire a nessuna legge, possiamo chiudere il pronto soccorso anche solo per una notte, indicando peraltro i servizi alternativi disponibili tramite un cartello alla porta. Nessuno, per quanto disperato, può permettersi di reagire con atti di violenza come questi".

La dinamica, ripresa dalle videocamere di sorveglianza, sarebbe già stata segnalata alle forze dell'ordine.

