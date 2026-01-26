Pediatri a confronto a Firenze

Giunto alla dodicesima edizione, il congresso nazionale "Highlights e Interattività in Pediatria" torna puntuale a Firenze il 30 e 31 gennaio, al Grand Hotel Mediterraneo. Un appuntamento ormai stabile per il confronto tra professionisti, che sarà in grado di aprire discussioni e dibattiti su linee guida, protocolli e procedure, con uno sguardo costante alla pratica clinica quotidiana.

Le due giornate proporranno un percorso articolato sui principali temi dell'area pediatrica, con ampio spazio al dialogo e ai momenti interattivi.

Venerdì 30 gennaio il programma si aprirà con due sedute parallele, ospitate in due saloni distinti: il Salone degli Oceani, al primo piano, e il Salone dei Continenti, al piano terra. Una scelta che consentirà di affrontare più ambiti in contemporanea e di offrire ai partecipanti contenuti diversificati.

«Questo congresso – afferma il professor Roberto Bernardini, direttore della Pediatria e Neonatologia del San Giuseppe di Empoli e presidente del congresso – nasce per fare il punto su ciò che oggi conta davvero in pediatria e neonatologia. Le relazioni sono pensate per affrontare le novità più rilevanti, con temi che vanno dalle allergie anche gravi come l’anafilassi alle patologie immunologiche e reumatologiche, dall’asma alle nuove prospettive terapeutiche, comprese le terapie cellulari e geniche (CAR-T). L’obiettivo è offrire ai partecipanti un aggiornamento solido e utile, che tenga insieme conoscenze scientifiche e ricadute pratiche. Allo stesso tempo, l’interattività resta centrale: il confronto diretto tra chi espone e chi partecipa è uno degli elementi che rendono questo appuntamento un vero momento di crescita professionale».

Nella giornata di apertura il confronto entrerà nel vivo partendo dai problemi che il pediatra incontra ogni giorno. Si parlerà di fratture e traumi, dei disturbi gastrointestinali funzionali nel lattante e nel bambino, di allergie alimentari e di salute respiratoria nei nati pretermine. Spazio anche all’ipereosinofilia, alla corretta lettura dell’emocromo, alla gestione delle porpore e petecchie, alle patologie del fegato e alle malattie infiammatorie sistemiche.

Il programma proseguirà poi su temi altrettanto concreti: dalla bronchite batterica protratta ai disturbi dell’alimentazione e del comportamento, dalla rinite allergica all’esofagite eosinofila, fino alle patologie oculari e alle arbovirosi emergenti. Non mancheranno focus sull’uso dell’intelligenza artificiale in pediatria, sulla dermatite atopica, su vari aspetti neonatologici, sull’enuresi e sulla prevenzione del maltrattamento. Chiuderanno la giornata gli approfondimenti su anafilassi, infezioni respiratorie ricorrenti, gestione del dolore e della febbre, asma in età prescolare e sindrome metabolica.

Sabato 31 gennaio il confronto proseguirà su immunodeficienze, virus respiratori, polmoniti, nutrizione personalizzata, nefrouropatie neonatali, terapie cellulari avanzate, qualità della respirazione negli ambienti scolastici, asma grave, miopatie infiammatorie ed epilessia farmaco-resistente. Anche in questa giornata il format consentirà ai partecipanti momenti di interattività, con l'obiettivo di tradurre l'aggiornamento scientifico in scelte concrete di cura.

Il congresso affronta in modo trasversale molte aree della pediatria e neonatologia e costruisce collegamenti tra diversi livelli di assistenza. L'intento è favorire percorsi condivisi sul bambino e sull'adolescente, utili sia per l'aggiornamento professionale sia per l'impatto diretto sull'attività clinica.

Al congresso parteciperanno anche figure di primo piano del panorama pediatrico nazionale e internazionale, tra le quali Franco Locatelli, già presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Annamaria Staiano, presidente della Società Europea Pediatrica di gastroenterologia, epatologia e nutrizione, Angelo Ravelli, direttore scientifico dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova, insignito del Master Award da parte dell’American College of Rheumatology, Paolo Maria Matricardi, Direttore dell’Unità di Ricerca alla Charité Universitätsmedizin di Berlino, Rino Agostiniani, presidente nazionale della Società Italiana di Pediatria e direttore area pediatria e neonatologia dell’ASL Toscana Centro, Massimo Agosti, presidente nazionale della Società Italiana di Neonatologia.

Presidenti onorari dell'evento sono Giuseppe Buonocore e Alberto Vierucci. La segreteria scientifica è composta da Rino Agostiniani, Chiara Azzari, Paolo Biasci, Flavio Civitelli, Salvatore Grosso e Diego Peroni.

Il congresso ha ricevuto il patrocino dell'Azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCCS e dell'Azienda USL Toscana Centro quindi dell'Ordine dei medici della provincia di Firenze e di numerose società scientifiche pediatriche nazionali (FIMP, CONAPP, SICuPP, SIAIP, SIEDP, SIGENP, SITIP, SIN, SIP, SIPPS e SIMRI). L'iniziativa si rivolge a medici, pediatri, specializzandi, infermieri e a tutti i professionisti coinvolti nella cura dell'età evolutiva.

