Consiglio comunale a Cerreto Guidi, ecco di cosa si discuterà

Condividi su:
Leggi su mobile

E’convocato per Mercoledì 28 gennaio, alle ore 21,00 nella Sala delle adunanze consiliari, il Consiglio comunale di Cerreto Guidi. Sono quattro gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Sindaco;

2. Approvazione convenzione tra i comuni di Serravalle Pistoiese (PT), Cerreto Guidi e Terricciola (PI), per la gestione in forma associata della Segretaria comunale;

3. Istituzione della Commissione consiliare “Pari opportunità” e nomina dei componenti in seno alla stessa;

4. Approvazione modifica della classificazione di unità edilizie di interesse storico, come individuate dal vigente Piano operativo comunale.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa


<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina