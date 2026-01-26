Controlli dei Carabinieri a Volterra, Pomarance e Larderello: denunce, segnalazioni e sanzioni

Cronaca Volterra
Nella giornata del 24 gennaio, i Carabinieri di Volterra hanno condotto un'intensa operazione di controllo della sicurezza stradale e di contrasto all'illegalità in alcuni comuni della Val di Cecina.

Dai controlli sono emerse due denunce a piede libero. Il primo caso riguarda un uomo sorpreso alla guida di un motocarro con documenti di guida internazionali risultati falsi dopo gli accertamenti. Il secondo episodio ha visto protagonista un individuo che, rifiutandosi di acquistare il biglietto sull’autobus della tratta Saline-Volterra, ha costretto l'autista a una sosta forzata, provocando un ritardo significativo del mezzo pubblico.

Due invece i giovani segnalati alla Prefettura di Pisa come assuntori di hashish per uso personale nell'ambito del contrasto alle sostanze stupefacenti. La sostanza è stata sequestrata e destinata al deposito presso l'Ufficio Corpi di Reato.

L'operazione ha permesso di monitorare capillarmente il territorio: sono state identificate 70 persone, controllati 51 veicoli e due esercizi commerciali, e elevate 9 sanzioni al codice della strada per un totale di 2600 euro.

