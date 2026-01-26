'Domeniche in Salotto - Aperitivi in concerto': sette appuntamenti al Teatro Il Momento di Empoli

Musica, incontro e convivialità tornano protagonisti al Teatro Il Momento di Empoli con la terza edizione di “Domeniche in salotto – Aperitivi in concerto”, la rassegna musicale a cura dell’associazione culturale Il Contrappunto con il patrocinio del Comune di Empoli, della Città Metropolitana di Firenze e con il contributo del Ministero della Cultura.

La terza edizione cresce e si rinnova: sette appuntamenti, due in più rispetto allo scorso anno, tutti di domenica pomeriggio con inizio alle 16.30, dal 1 febbraio al 29 marzo 2026. L’evento conclusivo sarà a ingresso gratuito grazie alla compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana, nell’ambito del bando Festa della Toscana 2025.

"La rassegna Domeniche in salotto nasce dalla volontà di valorizzare il ruolo della musica come occasione di incontro e condivisione – sottolinea Damiano Tognetti, direttore artistico de Il Contrappunto, associazione empolese fondata dal Maestro Andrea Mura –. La presenza di artisti di alto livello e la scelta di una formula particolare, danno come risultato concerti pomeridiani di un’ora, senza intervallo, seguiti da un aperitivo solidale gestito dall’associazione Noi da grandi". Un modo semplice e diretto per vivere la musica classica nel cuore di Empoli e per avvicinare a questo mondo anche chi solitamente lo frequenta meno.

Un momento di convivialità che diventa anche occasione per conoscere da vicino due realtà attive sul territorio empolese, Il Contrappunto e Noi da grandi, unite dalla volontà di creare occasioni di benessere e partecipazione attraverso la cultura.

Ad aprire la rassegna, domenica 1 febbraio 2026, saranno le musiche di Haydn e Mozart, con Damiano Tognetti sul podio, il clarinetto del solista Claudio Mansutti e l’Orchestra Il Contrappunto.

Il 15 febbraio sarà la volta di Giovanni Ferrauto, che dirigerà il violino di Vito Imperato, il violoncello di Benedetto Munzone e l’Orchestra Il Contrappunto, in un programma che spazia tra Ferrauto, Piazzolla e Mozart.

Il terzo appuntamento, in programma domenica 22 febbraio, sarà dedicato alle musiche di Haydn e Šostakóvič, affidate al quartetto d’archi composto da Damiano Tognetti e Irene Sammartano ai violini, Leonardo Bartali alla viola e Andrea Abategiovanni al violoncello.

La rassegna prosegue con un appuntamento speciale l’8 marzo, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne, realizzato in collaborazione con l’associazione culturale Mosaico di Empoli. Protagoniste le musiche di Verdi e Puccini, eseguite dall’Orchestra Il Contrappunto diretta da Alessandro Bartolozzi, con le voci di Davide Ciarrocchi (tenore), Romano Martinuzzi (basso), Sara Intagliata (soprano) e Katerina Kotsou (soprano).

Il 15 marzo salirà sul palco il Duo Liebe, formato da Iacopo Luciani al violoncello e Beatrice Muntoni al pianoforte, con un repertorio che attraversa le pagine di Beethoven e Brahms.

E ancora, domenica 22 marzo, la “Favola musicale di un super eroe”, proposta da Vieri Bugli (violino e voce), Michele Staino (contrabbasso) e Claudio Gordigiani (tastiere). Il pubblico potrà apprezzare musiche di Bugli, Bloch, Kreisler, Bruch e brani della tradizione folk.

L’evento conclusivo, domenica 29 marzo, realizzato con la compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana nell’ambito del bando Festa della Toscana 2025 e a ingresso gratuito, vedrà protagonista l’Orchestra Il Contrappunto diretta da Andrea Mura, con musiche di Boccherini e Schubert.

BIGLIETTI E ABBONAMENTI

Il costo del biglietto è di 8 euro (intero) e 5 euro (ridotto per over 65, under 18, soci Coop e persone con disabilità).

Per quanto riguarda gli abbonamenti:

– due concerti: 14 euro (9 euro ridotto)

– tre concerti: 18 euro (12 euro ridotto)

– quattro concerti: 22 euro (14 euro ridotto)

Biglietti e abbonamenti sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro Il Momento il giorno dell’evento e comprendono ingresso al concerto e aperitivo a seguire.

TUTTI I CONCERTI SI TERRANNO ALLE ORE 16.30

AL TEATRO IL MOMENTO, VIA DEL GIGLIO 59 – EMPOLI

Per maggiori informazioni:

info@associazioneilcontrappunto.com

Tel. 3534799903

