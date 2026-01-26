Domenico Iannacone al Teatro del Popolo di Castelfiorentino

Sabato 31 gennaio in scena 'Lo sguardo degli altri' con Domenico Iannacone al Teatro del Popolo di Castelfiorentino

Uno spettacolo in forma di conversazione scenica destinato a far riflettere. E’ questa l’estrema sintesi di “Lo sguardo degli altri”, in programma al Teatro del Popolo di Castelfiorentino Sabato 31 Gennaio alle ore 21,00.

Protagonista dello spettacolo è Domenico Iannacone. Giornalista e conduttore televisivo, con i suoi programmi, ha raccontato le disuguaglianze trasformate in esclusioni, le periferie, le povertà, il ricatto occupazionale, l’immigrazione e la salute negata. Con il suo stile neorealista, sospeso fra poesia, sguardo e ascolto, ha indagato storie minime, biografie coraggiose, vite di donne e uomini comuni.

Prima con I dieci comandamenti e poi con Che ci faccio qui, entrambi andati in onda su Rai3, Iannacone ha proposto in tv delle profonde inchieste morali che costituiscono, nel loro insieme, la radiografia poetica e politica di un Paese invisibile.

In questa conversazione scenica, “Lo sguardo degli altri”, alternata da alcuni frammenti dei suoi programmi, si parlerà del metodo Iannacone, di come si vedono e si riconoscono queste storie che sembrano lontanissime da noi e di come si possono rispettare in televisione le vite, le fragilità e i dolori degli altri. E si indagherà poeticamente il ruolo del giornalismo e del teatro nel tempo scuro che come umanità stiamo abitando e contribuendo a costruire.

Lo spettacolo precede di pochi giorni “Fino a quando la mia stella brillerà”; la storia di Liliana Segre è prevista Giovedì 5 Febbraio alle ore 21,00.

 

Sabato 31 Gennaio ore 21,00

Teatro del Popolo di Castelfiorentino

 

LO SGUARDO DEGLI ALTRI

con Domenico Iannacone e Felice Sblendorio

Regia: Cosimo Severo

Produzione: Teatro Bottega degli Apocrifi/Teatro Catalyst

 

PREZZI

 

Posto unico € 15,00

Ridotto soci Unicoop € 12,00

 

Orario biglietteria:

Biglietteria Teatro del Popolo - P.zza Gramsci, 80 - Castelfiorentino - Tel.0571/633482

Martedì e giovedì ore 17 -19, sabato ore 9.30 -12.30 e 16-19

Giallo Mare Minimal Teatro - via P. Veronese,10 - Empoli - Tel 0571/81629-83758

Vendita solo su appuntamento dal lunedì al venerdì

Diritti di prevendita € 1

PREVENDITE:

In biglietteria e on line dal sito della Fondazione Teatro del Popolo  www.teatrocastelfiorentino.it

 

Info:

Teatro del Popolo - piazza Gramsci 80, 50051 Castelfiorentino (FI)

tel. 0571 633482 - info@teatrocastelfiorentino.it

Giallo Mare Minimal Teatro - tel. 0571 81629-83758 - info@giallomare.it

www.teatrocastelfiorentino.it - www.giallomare.it - www.fts.toscana.it

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa

