Domenico Iannacone al Teatro del Popolo di Castelfiorentino

Uno spettacolo in forma di conversazione scenica destinato a far riflettere. E’ questa l’estrema sintesi di “Lo sguardo degli altri”, in programma al Teatro del Popolo di Castelfiorentino Sabato 31 Gennaio alle ore 21,00.

Protagonista dello spettacolo è Domenico Iannacone. Giornalista e conduttore televisivo, con i suoi programmi, ha raccontato le disuguaglianze trasformate in esclusioni, le periferie, le povertà, il ricatto occupazionale, l’immigrazione e la salute negata. Con il suo stile neorealista, sospeso fra poesia, sguardo e ascolto, ha indagato storie minime, biografie coraggiose, vite di donne e uomini comuni.

Prima con I dieci comandamenti e poi con Che ci faccio qui, entrambi andati in onda su Rai3, Iannacone ha proposto in tv delle profonde inchieste morali che costituiscono, nel loro insieme, la radiografia poetica e politica di un Paese invisibile.

In questa conversazione scenica, “Lo sguardo degli altri”, alternata da alcuni frammenti dei suoi programmi, si parlerà del metodo Iannacone, di come si vedono e si riconoscono queste storie che sembrano lontanissime da noi e di come si possono rispettare in televisione le vite, le fragilità e i dolori degli altri. E si indagherà poeticamente il ruolo del giornalismo e del teatro nel tempo scuro che come umanità stiamo abitando e contribuendo a costruire.

Lo spettacolo precede di pochi giorni “Fino a quando la mia stella brillerà”; la storia di Liliana Segre è prevista Giovedì 5 Febbraio alle ore 21,00.

Sabato 31 Gennaio ore 21,00

Teatro del Popolo di Castelfiorentino

LO SGUARDO DEGLI ALTRI

con Domenico Iannacone e Felice Sblendorio

Regia: Cosimo Severo

Produzione: Teatro Bottega degli Apocrifi/Teatro Catalyst

PREZZI

Posto unico € 15,00

Ridotto soci Unicoop € 12,00

Orario biglietteria:

Biglietteria Teatro del Popolo - P.zza Gramsci, 80 - Castelfiorentino - Tel.0571/633482

Martedì e giovedì ore 17 -19, sabato ore 9.30 -12.30 e 16-19

Giallo Mare Minimal Teatro - via P. Veronese,10 - Empoli - Tel 0571/81629-83758

Vendita solo su appuntamento dal lunedì al venerdì

Diritti di prevendita € 1

PREVENDITE:

In biglietteria e on line dal sito della Fondazione Teatro del Popolo www.teatrocastelfiorentino.it

Info:

Teatro del Popolo - piazza Gramsci 80, 50051 Castelfiorentino (FI)

tel. 0571 633482 - info@teatrocastelfiorentino.it

Giallo Mare Minimal Teatro - tel. 0571 81629-83758 - info@giallomare.it

www.teatrocastelfiorentino.it - www.giallomare.it - www.fts.toscana.it

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa

Notizie correlate