Firmato il protocollo d'intesa tra scuola e Comune di Castelfranco di Sotto

Castelfranco di Sotto
L'obiettivo è investire con decisione nella formazione culturale ed educativa dei più giovani, anche oltre il normale orario scolastico

È stato firmato  venerdì 16 gennaio 2026 il protocollo d’intesa tra l’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci e il Comune di Castelfranco di Sotto, un accordo che sancisce ufficialmente un impegno politico e amministrativo già annunciato nei mesi scorsi: investire con decisione nella formazione culturale ed educativa dei più giovani, anche oltre il normale orario scolastico.

Il protocollo è stato sottoscritto dal sindaco Fabio Mini e dal dirigente scolastico Sandro Sodini e rappresenta un passaggio fondamentale per rafforzare la collaborazione tra scuola e istituzioni locali, mettendo nero su bianco una visione condivisa di crescita educativa e cittadinanza attiva.

Grazie a questo accordo, sono stati destinati all’Istituto Comprensivo circa 40 mila euro, provenienti da fondi ministeriali e comunali, interamente veicolati dal Comune. Le risorse saranno impiegate per la realizzazione di progetti rivolti alle classi e a gruppi di alunni, con l’obiettivo di potenziare e consolidare gli apprendimenti, favorire la socializzazione e promuovere lo sviluppo educativo e pedagogico dei ragazzi.

Particolare attenzione sarà rivolta anche ai periodi di sospensione delle attività scolastiche, durante i quali verranno offerti servizi di aggregazione con finalità educative, contribuendo a rendere la scuola un punto di riferimento costante per la comunità e per la crescita dei giovani cittadini.

