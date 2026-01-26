Giorno della Memoria, a Barberino Tavarnelle una settimana tra cinema, libri e concerti

Tenere sempre accesa la luce della memoria con il coinvolgimento dei giovani, dell’istituto comprensivo Don Milani e delle associazioni locali. Storia, memoria e cultura si fondono nel ricco programma di iniziative, ideato e organizzato dal Comune di Barberino Tavarnelle per celebrare la giornata internazionale della Memoria e commemorare in modo corale e collettivo le vittime dell'Olocausto. Non un solo giorno ma un’intera settimana di iniziative che propone proiezioni cinematografiche, conferenze, libri, concerti, momenti conviviali di conoscenza e approfondimento che la giunta Baroncelli ha messo in piedi con l’intento di dare voce e spessore alla cultura della memoria, promuovere la verità storica e sensibilizzare la coscienza civica dell’intera comunità nel solco dei valori più profondi sui quali poggia le basi la Carta Costituzionale: diritti, uguaglianza, solidarietà, pace.

Dopo l’incontro di successo con i volontari Carla Brotini e Daniele Camiciottoli che hanno tenuto una conferenza nella sala del Cinema Olimpia e del Museo della Radio sulle funzioni e l’attività di comunicazione della radio clandestina, Radio Cora, utilizzata dai partigiani e dagli antifascisti negli anni del secondo conflitto mondiale, e le radio d’epoca e i ricevitori radio costruiti nei campi di prigionia, esposti negli spazi del Museo della Radio di Tavarnelle, il calendario degli eventi prosegue domani martedì 27 gennaio alle ore 10.30 al Cinema Olimpia con la proiezione del film “Il dono più prezioso” di Michel Hazanavicius, riservato agli studenti e alle studentesse dell’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani”. L’iniziativa sarà seguita alle ore 21.30, presso la Biblioteca Comunale “Ernesto Balducci”, dalla presentazione dell’evento “Il nero latte dell’alba – La memoria del presente” i cui testi sono a cura di Massimo Salvianti, mentre le musiche saranno eseguite da Emiliano Benassai.

L'incontro al Museo della Radio

Anche per il 28 gennaio è previsto un doppio appuntamento. Il primo, previsto alle ore 17.30 presso la biblioteca di Tavarnelle, ospiterà un’altra presentazione letteraria, quella del libro “Occhi di Marrone” di Iacopo Maccioni (Giovane Holden Edizioni). Alle ore 21.30 il Cinema Olimpia proietterà il film “Il dono più prezioso” di Michel Hazanavicius (aperto a tutta la cittadinanza). Il 29 gennaio alle ore 21 l’invito è a tornare al Cinema Olimpia per ascoltare il “Concerto per la Pace”, a cura degli allievi e degli insegnanti delle Officine Creative del Chianti. La settimana si conclude il 30 gennaio alle ore 19.30 con la Cena insieme ad Aned presso il Circolo Ricreativo Culturale La Rampa. L'evento, curato dalla Consulta Giovani Barberino Tavarnelle, si propone l’obiettivo di far conoscere l'Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi Sterminio Nazisti.

Oltre agli eventi aperti al pubblico, in questi giorni tutte le classi terze della scuola secondaria “Il Passignano” si recheranno in visita al Museo della Deportazione di Figline di Prato (Gavinana), per un percorso di formazione e consapevolezza storica.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino

Notizie correlate