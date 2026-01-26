Incendio nell'ex campo nomadi all'Isolotto, baracche e rifiuti in fiamme

Intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina alle 11 in zona Isolotto a Firenze. L'operazione ha permesso di domare un incendio scoppiato nell'ex campo nomadi, dove sono andate in fiamme baracche e masserizie.

Si tratta del secondo incendio in pochi giorni in quest'area: pochi giorni fa, al Ponte all’Indiano, un altro rogo aveva coinvolto baracche, sterpaglie e masserizie appartenenti a persone senza fissa dimora.

Sul posto stanno operando una squadra e un'autobotte. L'incendio è attualmente sotto controllo, e sono in corso le operazioni di bonifica, durante le quali sono state rinvenute diverse bombole di gas GPL.