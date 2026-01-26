Incidente a Certaldo, 64enne in codice rosso in ospedale

Un 64enne è stato trasportato in codice rosso in ospedale dopo un incidente avvenuto questa mattina a Certaldo, in via delle Città. L'uomo, da quanto appreso, avrebbe riportato un trauma cranico, ma al momento non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i soccorsi e la polizia municipale. Da una prima ricostruzione non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Certaldo
Barberino Tavarnelle
Cronaca
24 Gennaio 2026
Volontario storico e appassionato, più di 50 anni al servizio della Misericordia di Barberino Tavarnelle, realtà che ha guidato anche in qualità di Governatore. Riccardo Gabbrielli ha rappresentato un pilastro, [...]
Empoli
Cronaca
23 Gennaio 2026
Non ce l’ha fatta la giovane Gaia Gelsi di 22 anni travolta da un treno alla stazione di Empoli, nella sera di martedì scorso, 20 gennaio. Fin da subito le [...]
Empoli
Cronaca
21 Gennaio 2026
È ancora in pericolo di vita la giovane che ieri è stata investita da un treno a Empoli, nei pressi della stazione. La ragazza, una 22enne di Certaldo, è attualmente in [...]
<< Indietro