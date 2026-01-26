Incidente a Certaldo, 64enne in codice rosso in ospedale

Un 64enne è stato trasportato in codice rosso in ospedale dopo un incidente avvenuto questa mattina a Certaldo, in via delle Città. L'uomo, da quanto appreso, avrebbe riportato un trauma cranico, ma al momento non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i soccorsi e la polizia municipale. Da una prima ricostruzione non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.

