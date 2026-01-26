Incidente a Certaldo, 64enne in codice rosso in ospedale

Cronaca Certaldo
Condividi su:
Leggi su mobile

L'uomo, da quanto appreso, avrebbe riportato un trauma cranico, ma al momento non sarebbe in pericolo di vita

Un 64enne è stato trasportato in codice rosso in ospedale dopo un incidente avvenuto questa mattina a Certaldo, in via delle Città. L'uomo, da quanto appreso, avrebbe riportato un trauma cranico, ma al momento non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i soccorsi e la polizia municipale. Da una prima ricostruzione non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.

 

Notizie correlate

Barberino Tavarnelle
Cronaca
24 Gennaio 2026

Barberino Tavarnelle piange Riccardo Gabbrielli, pilastro del volontariato

Volontario storico e appassionato, più di 50 anni al servizio della Misericordia di Barberino Tavarnelle, realtà che ha guidato anche in qualità di Governatore. Riccardo Gabbrielli ha rappresentato un pilastro, [...]

Empoli
Cronaca
23 Gennaio 2026

Giovane investita da un treno a Empoli: la 22enne non ce l'ha fatta

Non ce l’ha fatta la giovane Gaia Gelsi di 22 anni travolta da un treno alla stazione di Empoli, nella sera di martedì scorso, 20 gennaio. Fin da subito le [...]

Empoli
Cronaca
21 Gennaio 2026

Giovane investita da treno a Empoli, è in prognosi riservata

È ancora in pericolo di vita la giovane che ieri è stata investita da un treno a Empoli, nei pressi della stazione. La ragazza, una 22enne di Certaldo, è attualmente in [...]



Tutte le notizie di Certaldo

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina