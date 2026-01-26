Incidente in Fi-Pi-Li a Montelupo, 19enne in ospedale

Incidente nella notte di ieri in Fi-Pi-Li, all'altezza di Montelupo Fiorentino. Un 19enne, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo dell'auto intorno alle ore 22.47, tra Ginestra e Lastra a Signa in direzione Firenze. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. Il ragazzo è stato trasportato all'ospedale San Giuseppe di Empoli in codice giallo, ma le sue condizioni non sono risultate preoccupanti ed è stato dimesso nelle ore successive. Lievi disagi alla circolazione con rallentamenti e circa 1km di coda.

Notizie correlate