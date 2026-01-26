Incidente in Fi-Pi-Li a Montelupo, 19enne in ospedale

Cronaca Montelupo Fiorentino
Condividi su:
Leggi su mobile

Il ragazzo è stato trasportato in ospedale in codice giallo, ma le sue condizioni non sono risultate preoccupanti

Incidente nella notte di ieri in Fi-Pi-Li, all'altezza di Montelupo Fiorentino. Un 19enne, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo dell'auto intorno alle ore 22.47, tra Ginestra e Lastra a Signa in direzione Firenze. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. Il ragazzo è stato trasportato all'ospedale San Giuseppe di Empoli in codice giallo, ma le sue condizioni non sono risultate preoccupanti ed è stato dimesso nelle ore successive. Lievi disagi alla circolazione con rallentamenti e circa 1km di coda.

Notizie correlate

Vinci
Cronaca
14 Gennaio 2026

Vacanza annullata per un incidente: 53enne deve risarcire 9mila euro

Non fare una settimana di vacanza con il proprio figlio a causa di un incidente stradale merita risarcimento: lo ha stabilito il Tribunale di Firenze, con una sentenza che fa [...]

Empolese Valdelsa
Cronaca
6 Gennaio 2026

Neve nell'Empolese Valdelsa: mezzi spargisale e eventi annullati. Cade albero a Montespertoli

Neve anche nell'Empolese Valdelsa che si risveglia coperta di bianco come altre aree della Toscana. Nevicate si registrano soprattutto in Valdelsa, anche a bassa quota. I Comuni al momento più [...]

Prato
Cronaca
1 Gennaio 2026

Più fiocchi rosa che blu, nelle nascite di fine e inizio anno negli ospedali dell'Asl Toscana Centro

Il cambio di calendario non ferma il lavoro nelle sale parto dell'AUSL Toscana Centro. Tra la sera del 31 dicembre 2025 e le prime ore del 1° gennaio 2026, nei punti nascita aziendali si [...]



Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina