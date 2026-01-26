Interruzione idrica a Castelfiorentino, rinviati i lavori

In riferimento ai lavori sulla rete idrica nel comune di Castelfiorentino, programmati per domani martedì 27 gennaio, Acque comunica che, a causa delle condizioni meteorologiche avverse, si rende necessario rinviare l’intervento a data da destinarsi. Pertanto, il servizio idrico resterà regolare e non sarà sospesa l’erogazione idrica nelle vie Boito, Battisti e Fratelli Rosselli.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

