Lavori di Acque in alcune vie di Fucecchio

Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Fucecchio, giovedì 29 gennaio, dalle ore 8.30 alle 14, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie Bellini, Busoni, Gigli, Giordano, Mascagni, Puccini, Rossini, Sotto La Valle, Sotto Le Vigne, Verdi, Vivaldi e in Piazza la Vergine.
Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.
In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a venerdì 30 gennaio, con le stesse modalità.
Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa
<< Indietro