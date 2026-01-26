Lega San Miniato: "Perché si indaga sui fondi Pnrr e non sul project?"

Il Comune di San Miniato ha perso il finanziamento PNRR di 1.5 milioni di euro a suo tempo concesso per la edificazione del nuovo asilo “Il Pinocchio” di San Miniato basso. La vicenda comporterà la impossibilità di poter avere una nuova scuola e in subordine la restituzione allo Stato dei fondi già anticipati al Comune. Per questo motivo il Consiglio comunale di San Miniato ha istituito una Commissione di indagine chiamata a far luce sulla vicenda la cui gravità getta una pesante ombra in merito alle capacità dell’Amministrazione comunale.

Siamo favorevoli a tutte le iniziative che perseguono trasparenza e chiarezza nei riguardi dell’operato del Comune, ma contemporaneamente ci chiediamo per quale motivo si indaga sulla perdita di 1.5 milioni di euro e non si indaga sulla ben più pesante perdita di 10 milioni di euro derivante dalla malagestione del Project financing i cui effetti negativi finanziari e giudiziari sono ancora in atto né al momento si ne vede la fine.

Per meglio comprendere il presente e’ utile ricordare che una proposta di Commissione di indagine sul Project financing fu approvata dal Consiglio comunale di San Miniato nel novembre 2011 con il voto contrario dei soli consiglieri di SEL e dei Comunisti Uniti, cioè della sinistra di opposizione. Successivamente nel giugno 2012 a Commissione avviata il PD inopinatamente decise di ritirare i propri commissari dalla Commissione rendendo di fatto impossibile procedere agli accertamenti dei fatti che portarono al disastroso Project financing mai approvato dal Consiglio comunale.

La vicenda della fallita Commissione di indagine sul Project financing è un antefatto importante che fa sorgere concreti dubbi sulla reale efficacia della Commissione che indaga sui fondi persi del PNRR, oltrechè forti perplessità sui motivi per i quali la tuttora irrisolta gravissima vicenda del project financing è stata sottratta ad analoga indagine .

Lega San Miniato

